美元走低 民間數據顯示美國就業市場轉弱

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元指數（DXY）6日連續第二個交易日下跌，跌幅由5日的0.02%擴大至0.47%。 路透
美元指數（DXY）周四（6日）連續第二個交易日下跌，再度回到100以下，原因是民間機構公布的數據顯示美國就業市場迅速降溫，增加市場對美國聯準會（Fed）今年內再次降息的預期。英鎊則是在英國央行維持利率不變後上漲。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周四延續前一個交易日的跌勢，下跌0.47%至99.733。

美國政府停擺導致官方經濟數據暫停發布，幾個民間機構的數據，重要性因而凸顯。民間職業介紹公司Challenger, Gray & Christmas最新報告顯示，美國企業10月宣布的裁員人數飆升183%，達到153,074人，為22年來同期最高水準。另外，根據Revelio Labs的報告，美國10月非農就業人數減少9,100人，主要受政府部門就業下滑拖累。

Convera外匯與宏觀策略師Antonio Ruggiero說，美國政府關門後缺乏官方數據，投資人對美國的樂觀情緒膨脹。於是當Challenger裁員報告這類數據公布時，容易引發投資人恐慌，促進平倉，進而壓低美元。所以，美元周四走低在意料之中。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）說，政府停擺期間缺乏通膨數據，讓他對Fed若要繼續降息感到更加不安。

FedWatch的數據顯示，交易員現在認為聯準會12月降息的機率為69%，高於周三時的62%。不過，還是遠低於10月底時的大約98%。

日圓兌美元匯率周四升值0.69%，報153.06日圓兌1美元。日本執政黨計劃未來每年投入65億美元，用於支持國內半導體和人工智慧（AI）產業的發展。歐元兌美元匯率也上漲0.49%至1歐元兌1.15美元。

英國央行決定利率按兵不動，英鎊兌美元上漲0.3%，報1英鎊兌1.3088美元。英國央行下個月將可看到10月和11月的官方通膨和就業數據，並可了解財政大臣里夫斯在預算案中的增稅幅度。里夫斯正在為全面加稅鋪路，她表示，增稅旨在保護公共支出，同時降低英國債務。

高盛由Jenkins領導的分析師團隊指出，「英國央行釋出未來幾個月可能進一步寬鬆的訊號，整體方向仍與市場參與者的預期相近」，因此「英鎊未來幾個月仍面臨逐步走弱的前景」。

挪威央行周四將政策利率維持在4.0%不變，符合路透訪調查分析師的共識。挪威央行重申，將花一些時間評估經濟形勢後，再考慮進一步降息。挪威克朗兌美元上漲約0.2%，報10.20挪威克朗兌1美元。

