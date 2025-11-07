特斯拉股東通過近兆美元薪酬案 馬斯克獲壓倒性支持

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天取得壓倒性勝利，股東批准未來10年高達8780億美元薪酬計畫，支持他將這家電動車製造商轉型為人工智慧（AI）與機器人領域巨擘的願景。

這項提案獲超過75%股東支持，特斯拉股價在盤後交易上漲約1%。

馬斯克在德州奧斯汀（Austin）會場登台，並與跳舞的機器人一同現身。

他表示：「我們即將開啟的，不僅是特斯拉未來的新篇章，而是全新的一本書。這將會是個精彩的故事…其他公司股東大會都無聊得要命，但我們的不一樣。看看這種場面，真是太酷了！」

股東重新選舉出3位董事會成員，並通過一項替代性馬斯克薪酬方案，取代之前因法律訴訟而被擱置的版本。股東還投票支持董事會提案，要求未來每年對所有董事進行選舉。

分析師指出，這項表決結果對特斯拉股價是利多，因為公司估值主要取決於馬斯克讓汽車實現自動駕駛的願景、在全美推廣無人計程車（robotaxi）以及銷售人形機器人。儘管馬斯克近年在政治上的極右言論影響特斯拉品牌形象，但投資人仍押注他的長期計畫。

這次表決有助緩解投資人擔憂，即馬斯克是否因涉足政治及同時經營其他公司，包括太空探索科技公司（SpaceX）與AI新創公司xAI，而分散對特斯拉的注意力。

董事會及許多支持者表示，這筆接近1兆美元薪酬案將長遠有利於股東，因為馬斯克必須在未來達成一系列明確目標後，才能實際領取報酬。

馬斯克未來10年主要目標包括，特斯拉每年交付2000萬輛車、100萬台自動駕駛計程車投入營運、銷售100萬台人形機器人和實現高達4000億美元核心利潤。