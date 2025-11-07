奧特曼澄清：OpenAI不當「大到不能倒」企業 搞砸了也不求政府紓困

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼表示，該公司絕不應成為「大到不能倒」的企業。美聯社
OpenAI執行長奧特曼表示，該公司絕不應成為「大到不能倒」的企業，也不會尋求政府為債務提供擔保，試圖消除外界對於其1.4兆美元支出計畫的龐大風險轉嫁給美國納稅人的疑慮。

奧特曼周四在X平台發文：「如果我們搞砸了而且無法補救，就該接受失敗，其他企業將繼續優質工作並服務客戶。這就是資本主義運作方式，整個生態系與經濟仍將穩定。」

這篇長文出現在OpenAI財務長Sarah Friar周三引發爭議的言論之後。她當天在華爾街日報的活動上說，政府可與「銀行與私募股權生態系」共同提供「促使融資的擔保」，被解讀為呼籲聯邦出手支持AI基礎設施融資。

估值5,000億美元的OpenAI已承諾在未來八年投入1.4兆美元，購置算力與設備，部分交易包含循環式財務條款，使其營運前景與輝達（Nvidia）、超微（AlMD）及甲骨文（Oracle）等大型科技公司緊密掛鉤。

部分分析師擔心，如果OpenAI重金押注AI發展卻無法創造足夠收益，可能引發連鎖反應，導致美股與經濟承受重大損失。

奧特曼在X上強調，OpenAI「未獲得也不想要政府對OpenAI資料中心的擔保」，「無意成為大到不能倒的企業」。

OpenAI 奧特曼 財務

