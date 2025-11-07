有望成全球首位「兆元富豪」 特斯拉股東批准馬斯克天價薪酬方案　

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
特斯拉執行長馬斯克9月21日出席遭槍擊身亡的保守派倡議人士柯克追悼會。路透
電動車大廠特斯拉6日舉行年度股東大會，超過75%的投票股份支持一項可能讓執行長馬斯克成為全球首位「兆元富豪」的薪酬方案。此次統計不含馬斯克本人持有的約15%股份。

CNN報導，當投票結果公布時，現場響起熱烈歡呼與高喊聲。馬斯克隨即向股東與董事會致謝，表示：「我非常感激，謝謝大家。」

馬斯克並未領取任何薪資，此次通過的薪酬方案將以股票獎勵形式發放，未來十年內最多可獲得約4.237億股特斯拉股票。若公司市值達8.5兆美元（台幣約265.3兆元），馬斯克將有資格取得全部獎勵股份，總價值約達1兆美元（台幣約31.2兆元）。這些股份將分為12等份，僅在公司達成特定營運與財務目標時，才會逐步解鎖。

要讓特斯拉市值達到8.5兆美元，股價需從目前上漲約466%，屆時將比全球市值最高的公司輝達高出約七成。若馬斯克最終取得全額獎勵，等於未來十年平均每日收入高達2.75億美元（台幣約85.8兆元），創下史上最高主管薪酬紀錄。

根據彭博排行榜，馬斯克目前已是全球首富，身家約為4730億美元（台幣約14兆7646億元），主要來自特斯拉持股和旗下其他企業，如SpaceX與xAI。

若此次薪酬方案遭否決，馬斯克可能辭去特斯拉執行長職位。董事會在文件中表示，馬斯克曾警告，若無法透過此方案確保其控制權，他可能選擇離開公司。

特斯拉今年經營狀況起伏不定，上半年銷售與獲利大幅下滑，且隨著美國政府縮減電動車補助，公司恐面臨數十億美元的潛在營收損失。但馬斯克與公司高層不以為意，表示正將重心從單純銷售電動車轉向自駕車業務，包括「無人計程車」車隊以及人形機器人。

連結：https://x.com/YahooFinance/status/1986555367413739702

馬斯克 特斯拉 台幣

