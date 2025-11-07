台積電ADR再跌1.50% 較台北交易溢價22.16%

台積電ADR周四（6日）再跌1.50%，收在289.24美元，較台北交易溢價22.16%。費城半導體指數同日下跌2.39%。

周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌398.70點或0.84%，收在46,912.30點；標普500指數下跌75.97點或1.12%，收在6,720.32點；那斯達克指數下跌445.81點，或1.90%，收在23,053.99點。

台灣加權股價指數上漲182.39點，收在27,899.45點，台積電（2330）上漲5元或0.34%，收在1,465元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 237.75 -2.91 234.00 +1.60

中華電 CHT 129.60 -0.78 131.50 -1.45

台積電 TSM 1,789.64 -1.50 1,465.00 +22.16

聯電 UMC 45.23 -5.80 45.80 -1.24

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據