波音同意支付逾340億元 美法官撤銷墜機案刑事指控

中央社／ 紐約6日綜合外電報導

美國德州一名法官今天基於飛機製造商波音公司（Boeing Co.）與美國司法部達成協議，撤銷針對波音737 MAX 8客機致命空難的刑事指控。

波音737 MAX 8客機分別在2018年和2019年發生墜機事件，合計造成346人死亡。司法部與波音於今年5月23日公布雙方為解決此事達成的協議，法官據此做出撤銷指控的決定。

法新社報導，根據聯邦文件，依照這份協議，波音將支付11億美元（約新台幣341億元），以換取撤銷針對其在MAX機型認證過程中行為不法的刑事指控。

這份協議也讓原定今年6月在德州沃斯堡（FortWorth）的刑事審判取消。

按照協議，波音毋須承認在MAX飛機認證過程中犯下欺詐行為。

波音曾表示，對於2019年衣索比亞航空（EthiopianAirlines）墜機造成157人罹難、2018年印尼獅子航空（Lion Air）墜機導致189人死亡，公司「深感遺憾」。

波音將事故歸咎於「操控特性增益系統（MCAS）」的設計，這套飛行操控系統當時發生故障。

波音今天發布聲明表示：「我們承諾會履行與司法部協議中的義務。我們也致力於繼續推進公司在加強安全、品質和法令遵循計畫方面的各項重要努力。」

波音 司法 墜機

