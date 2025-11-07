對抗中國衝擊 德總理支持歐盟加徵進口鋼鐵關稅

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，德國支持歐洲聯盟（EU）提高外國鋼鐵關稅的提案。

歐盟正努力應對低廉的進口鋼鐵、特別是中國進口鋼鐵的衝擊。

梅爾茨在柏林與主要鋼鐵業界人士會談後表示：「這些提案是朝正確方向邁出的一步。」

歐盟10月提出計畫，準備將外國鋼鐵關稅提高一倍。這是仿效美國總統川普（Donald Trump）的做法，以保護歐洲陷入困境的鋼鐵業免受廉價中國鋼鐵衝擊。

歐盟執行委員會建議將鋼鐵進口關稅提高至50%，並將可免稅進口的配額削減47%。

梅爾茨表示：「我將盡全力支持這些提案，並希望能制定出適當的規範。」

根據世界鋼鐵協會（World Steel Association）資料，德國是歐洲最大的鋼鐵生產國，也是全球第7大。