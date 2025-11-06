為解決1危機走回「印鈔」老路？他預測Fed年底前恐擴大資產負債表

熟悉美國央行運作的華爾街資深交易員預測，聯準會（Fed）很可能在年底前開始以每年數千億美元的速度擴大資產負債表，以維持融資市場的穩定，並藉此牢牢掌控短期利率走向。

曾在紐約聯準銀行擔任資深交易員的MonetaryMacro.com投資長王造（Joseph Wang）認為，上周五聯準會高達500億美元的附買回借款顯示，融資需求持續增強，但附買回市場的現金準備已經告急。聯準會在縮表三年後，可能在年底前再度擴張其資產負債表。

但王造覺得，聯準會這樣做的目的不見得是為了防止風險資產價格暴跌、或是將公債殖利率壓在低檔、甚或是為避免一場流動性危機。反之，他認為，如果聯準會不透過購買證券向市場注入更多流動性，恐將失去對短期利率的控制權，無法再制定貨幣政策。

英國金融時報（Fed）報導，王造上述論點的主要根據是，美國政府的財政赤字不斷攀升，而且日益頻繁使用短期公債來為債務融資。根據Sifma的數據，今年美國政府的發債總額為25兆美元，其中21兆美元為公債。

這意味著財政部在聯準會開設的銀行帳戶（TGA）必須持有更多資金。財政部的政策規定，TGA必須持有足夠的現金以應付至少五天的資金流出。由於公債到期與償還非常頻繁，因此以公債為巨額赤字融資，將增加資金的流出，TGA的規模也須跟著擴大。目前，TGA的餘額接近1兆美元，為2021年以來的最高，而且正在迅速增加。

快速增胖的TGA會從私人金融體系中抽走大量資金，造成融資壓力，現金供應不足會推升短期貸款成本。其中最值得注意的是，投資人需要資金來購買政府正在發行的所有債券，他們透過附買回交易進行融資，以自身持有的公債作為抵押進行隔夜借款。目前，附買回融資市場的規模已達到驚人的每天3兆美元，是三年前的3倍。

聯準會面臨的問題是，所有短期借款的需求都導致超短期利率偏離聯準會的目標。在正常情況下，聯準會可以透過降低銀行存準率、降低貸款的機會成本或調整自身附買回貸款計畫的利率來降低短期利率。但在極端情況下（例如2019年），央行必須直接進入市場，購買證券並將其納入資產負債表，以提高市場流動性，並將利率維持在目標區間內。

王造認為，強勁的附買回和不斷增胖的TGA，將迫使聯準會的資產負債表每年擴大3,000億至5,000億美元。以近年來的標準來看並不算巨大，例如，2021年聯準會的資產負債表擴張了1.4兆美元。

王造認為，聯準會進一步擴張資產負債表對總體經濟的影響應該很小。有些投資人甚至將聯準會擴大資產負債表的風險視為正面訊號，並可能據此調整其部位。