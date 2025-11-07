高通財測沒驚喜 早盤股價跌
全球智慧手機晶片龍頭高通（Qualcomm）上季獲利、營收及本季財測都優於預期，暗示人工智慧（AI）正帶動消費者改用高階手機的換機潮榮景，但財測與超微（AMD）一樣都未驚艷市場，股價6日在美股早盤一度跌逾2％。
高通在截至9月底止的年度第4季（上季）營收年比成長10%至102.4億美元，淨利受到美國稅制改變造成所得稅支出的影響，轉為淨損31.2億美元，但經調整後每股純益（EPS）3美元，與營收都高於預期。
高通上季手機業務營收成長14%至70億美元，汽車業務營收成長17%至10.5億美元，物聯網營收成長7%至18.1億美元，授權事業的QTL營收年減7.4%到14.1億美元，全都高於預估。
執行長艾蒙（Cristiano Amon）表示，AI正帶動換機潮，消費者為了要讓手機能夠執行AI應用程式，將中階手機升級至高階手機，智慧手機市場正明顯分化為低階與高階兩端。展望本季，高通預期營收約122億美元，經調整後EPS約3.4美元，手機營收季比成長率可能是低二位數百分比，暗示至少77億美元，都高於預期。
