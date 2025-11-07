高通財測沒驚喜 早盤股價跌

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者尹慧中／綜合報導

全球智慧手機晶片龍頭高通（Qualcomm）上季獲利、營收及本季財測都優於預期，暗示人工智慧（AI）正帶動消費者改用高階手機的換機潮榮景，但財測與超微（AMD）一樣都未驚艷市場，股價6日在美股早盤一度跌逾2％。

高通在截至9月底止的年度第4季（上季）營收年比成長10%至102.4億美元，淨利受到美國稅制改變造成所得稅支出的影響，轉為淨損31.2億美元，但經調整後每股純益（EPS）3美元，與營收都高於預期。

高通上季手機業務營收成長14%至70億美元，汽車業務營收成長17%至10.5億美元，物聯網營收成長7%至18.1億美元，授權事業的QTL營收年減7.4%到14.1億美元，全都高於預估。

執行長艾蒙（Cristiano Amon）表示，AI正帶動換機潮，消費者為了要讓手機能夠執行AI應用程式，將中階手機升級至高階手機，智慧手機市場正明顯分化為低階與高階兩端。展望本季，高通預期營收約122億美元，經調整後EPS約3.4美元，手機營收季比成長率可能是低二位數百分比，暗示至少77億美元，都高於預期。

高階手機 營收

相關新聞

中美脫鉤加劇 美企退場與中方管制交織出新一輪角力戰

中美競爭白熱化，市場監管挑戰與貿易戰影響持續升高。星巴克近日出售中國業務，在此之前還有麥當勞、Uber和亞馬遜等縮減中國業務；大型科技公司也切割在中國大陸業務受限，象徵美中經濟脫鉤與科技脫鉤全面展開，美企退場與中方管制正交織出新一輪角力。

波克夏將再發日圓債

「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）已委託多家銀行籌辦發售日圓債，將是該公司今年第二度...

馬士基調高財測 市場不埋單 考量同業價格戰加劇 第4季展望轉趨審慎

貨櫃航運龍頭馬士基（Maersk）第3季獲利優於預期，反映中國大陸外銷旺盛推升運量抵銷運價下滑影響。馬士基並調高全年財測...

黃仁勳：中國將贏得 AI 競賽

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5日警告，能源成本較低、監管較寬鬆的中國大陸，將在AI競賽中...

蘋果砸重金 把 Siri 變聰明

蘋果公司傳出計劃每年支付約10億美元，採用Google所開發、擁有1.2兆參數的超強大AI模型，藉此協助蘋果Siri語音...

Google最強AI晶片 來了

Google 6日在官方部落格宣布，功能最強、能源效率最高的第七代TPU（Tensor Processing Unit，...

