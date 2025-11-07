英央行：AI拉高科技股估值 若泡沫破裂恐影響全球需求

英國中央銀行「英格蘭銀行」總裁貝里（Andrew Bailey）今天表示，儘管人工智慧（AI）技術有望大幅提升生產力，但市場仍有可能出現由AI引發的泡沫。

路透社報導，在英格蘭銀行宣布維持利率不變後，貝里表示，雖然未來AI帶來的收益仍存在不確定性，但其潛力則無庸置疑。

他說：「當然，AI完全有可能成為下一波生產力成長的重要推手。就我個人看法，我認為這種可能性相當高。」

「但我們仍需相當一段時間，才能真正看到這點獲得證明。與此同時，也存在可能出現泡沫的風險，因為市場正在對未來的AI收益進行定價，而這本身就存在不確定性。所以，這兩種情況並不矛盾。」

在和利率決議一同發布的貨幣政策報告中，英國央行指出，股票估值在歷史比較下顯得偏高，尤其是AI相關的科技公司表現特別突出。

報告表示，若市場對AI影響的預期轉趨保守，股票市場就有可能面臨修正；這將導致全球需求下滑，進一步減輕英國國內的通膨壓力。

英格蘭銀行副總裁藍斯登（Dave Ramsden）則說：「如果這個泡沫出現消風或破裂，將形同金融條件收緊，削弱全球需求，也會對英國帶來連鎖影響。」