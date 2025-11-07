波克夏將再發日圓債
「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）已委託多家銀行籌辦發售日圓債，將是該公司今年第二度進入日圓債市場。
波克夏是日圓債市場上規模數一數二的發債方。波克夏持有多家日本大型商社股份，因此如何運用日圓資金備受各界矚目。
T&D資產管理公司首席策略師浪岡宏說：「考量波克夏目前握有相當龐大的現金部位，如今仍發行日圓債，可見該公司在日本看到新的投資機會，資金很可能會流向商社。」他說，從波克夏發債可以看見，「從全球角度來看，日本商社股價仍被低估，價位具吸引力，這對相關個股而言是利多消息。」
自波克夏2020年8月首次揭露對其持股以來，這些商社的股價就大漲至原有的三倍。波克夏2019年起開始入股伊藤忠、丸紅、三菱、三井物產、住友商事。
全球債券發行規模今年飆至新高6兆美元，企業趁著融資環境寬鬆，積極籌資以支應從人工智慧（AI）投資熱潮到併購回溫等各類資金需求。日本本地日圓債市場本周十分熱鬧，包括法國車廠雷諾、斯洛維尼亞都準備發行新債。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言