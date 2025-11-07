快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）已委託多家銀行籌辦發售日圓債，將是該公司今年第二度進入日圓債市場。

波克夏是日圓債市場上規模數一數二的發債方。波克夏持有多家日本大型商社股份，因此如何運用日圓資金備受各界矚目。

T&D資產管理公司首席策略師浪岡宏說：「考量波克夏目前握有相當龐大的現金部位，如今仍發行日圓債，可見該公司在日本看到新的投資機會，資金很可能會流向商社。」他說，從波克夏發債可以看見，「從全球角度來看，日本商社股價仍被低估，價位具吸引力，這對相關個股而言是利多消息。」

自波克夏2020年8月首次揭露對其持股以來，這些商社的股價就大漲至原有的三倍。波克夏2019年起開始入股伊藤忠、丸紅、三菱、三井物產、住友商事。

全球債券發行規模今年飆至新高6兆美元，企業趁著融資環境寬鬆，積極籌資以支應從人工智慧（AI）投資熱潮到併購回溫等各類資金需求。日本本地日圓債市場本周十分熱鬧，包括法國車廠雷諾、斯洛維尼亞都準備發行新債。

波克夏 日本 債市

