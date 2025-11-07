日刺激經濟 喊砸650億美元 每年編列65億美元支持半導體、AI 產業

日本首相高市早苗預定在11月下旬前敲定一項因應通膨的經濟刺激方案，並通過追加預算來支應相關支出，政府內部估計規模可能超過10兆日圓（約650億美元）。另外，日本執政黨也計劃每年編列約1兆日圓（65億美元）經費，持續支持國內半導體和人工智慧（AI）產業。

負責相關推動工作的自民黨眾議員關芳弘6日表示，日本政府將一改過去幾年追加預算的做法，支持晶片製造的多數資金，將納入明年4月起的新年度一般預算。他指出，此舉有助政府以更穩定方式確保資金來源。

日本經濟產業省表示，2021年制定新的半導體和AI產業策略以來，日本已編列約5.7兆日圓，用於支持國內半導體和AI產業，其中大部分資金來自追加預算，而非一般年度預算。

關芳弘說：「由於當時不確定這項政策是否能成功，所以我們一直以追加預算推進。不過今後經產省在日常預算中的比重將大幅提高，也就是說，追加預算的比重會下降，資金運作將更為穩定。」

截至目前，資金中約1.7兆日圓已分配給Rapidus；美光科技廣島廠則獲得7,745億日圓補助。

為因應物價上漲，方案內容將包括取消暫時加徵的汽油稅，以及對電費和天然氣費用的補助。另將補助中小企業用於加薪，並擴大地方政府可自由運用的重點支援補助金。

高市也希望協助財務困難的醫療機構，計劃在2026年度醫療費用調整前，先行提供對醫院和醫療人員的補助。高市也將把危機管理相關投資納入刺激方案，著重於AI、半導體和核融合等先進技術，以強化經濟安全。

另外，高市6日在國會一場會議上表示，日本和美國將研究在太平洋南鳥島周邊海域共同開發稀土資源，預定明年1月開始在距東京東南約1,900公里的南鳥島深海海底試驗開採富含稀土的泥漿，以確保稀土的穩定供應來源。

刺激措施中也預定納入振興造船業的計畫，這一領域是日本和美國合作推動的重點之一。日本目標在2035年前讓國內造船量倍增。自民黨先前已呼籲成立約1兆日圓的政府主導基金，作為推動基礎。

在強化國防方面，高市曾表示規劃將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的2%，時程從原定的2027年度提前至現行的2025年度。為達成此目標，追加預算中將需編列超過1兆日圓經費。