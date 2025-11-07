馬士基調高財測 市場不埋單 考量同業價格戰加劇 第4季展望轉趨審慎

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
貨櫃航運龍頭馬士基（Maersk）第3季獲利優於預期，反映中國大陸外銷旺盛推升運量抵銷運價下滑影響。（路透）
貨櫃航運龍頭士基（Maersk）第3季獲利優於預期，反映中國大陸外銷旺盛推升運量抵銷運價下滑影響。馬士基並調高全年財測，但考量同業價格戰可能加劇，第4季展望轉趨審慎，導致股價不漲反跌。哥本哈根6日早盤，馬士基股價一度重挫7.5%，跌幅是4月來最大。

馬士基財報是全球貿易風向球，儘管美國關稅政策改寫貿易規則加劇全球貿易波動，馬士基仍預估今年全球貨櫃輪運量可望成長4%，比8月時估計的2%~4%上調。

馬士基6日說：「2025年第3季，全球貨櫃運輸需求年增率介於3%與5%之間，不畏（紅海航運受阻）所擾。來自遠東地區、尤其中國大陸的出口，依然是運量紮實成長的主要驅動力。歐洲、非洲、拉丁美洲和中亞西部的進口仍熱絡。」

運往北美的貨櫃量則萎縮，特別是中國大陸對美出口。

馬士基調高全年獲利預測，預估2025全年稅前息前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）約90億至95億美元，高於先前估計的80億至95億美元。

第3季EBITDA比去年同期銳減44%至26.9億美元，仍優於分析師預估的25.8億美元；每股盈餘69美元，比市場預測高7美元。營收年減10%至142億美元，也超越預期。

Nordnet投資經濟學家漢森說：「同業表現好壞參半，所以馬士基展示實力，得以調高財測。」馬士基因應總體經濟衝擊的韌性強。該公司曾表示，個別而論，關稅對貨櫃航運業是利空，但整體而言則未必，可對供應鏈複雜客戶提供新服務。

航運業目前開始受到運費下跌的影響。儘管紅海問題造成全球約7%到8%的船隊受擾，但這仍無法抵銷市場上的船隻供應過剩。儘管馬士基展現韌性，但諸多因素都打擊市場對該公司明年持續買回庫藏股的期待。

貨櫃

