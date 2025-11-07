黃仁勳：中國將贏得 AI 競賽

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳警告，能源成本較低、監管較寬鬆的中國大陸，將在AI競賽中擊敗美國。（路透）
美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5日警告，能源成本較低、監管較寬鬆的中國大陸，將在AI競賽中擊敗美國，直言「中國將贏得AI競賽」，為這位全球市值最高企業執行長迄今最尖銳的示警。

英國金融時報（FT）報導，黃仁勳出席FT AI未來高峰會受訪時表示，美國與英國等西方國家都遭遇「憤世嫉俗」（cynicism，不信任任何事物）情緒的阻礙，「我們需要多點樂觀」。

他特別指稱，美國各州制定的AI新規，可能形成「50套不同法規」，相較之下，中國大陸的能源補貼措施，讓當地科技業者更能負擔得起採用輝達以外AI晶片的成本，「電幾乎免費」。FT已報導，中國大陸地方政府已擴大能源補貼，協助減輕中國大陸企業使用國產晶片的高耗能成本壓力。

黃仁勳先前就曾警告，美國AI模型領先幅度有限，若持續封鎖晶片出口，可能削弱全球對美國技術的依賴。

但美國總統川普在與中國大陸國家主席習近平會面後，再度強調將禁止中國大陸取得輝達最先進的Blackwell晶片，「最先進的產品，除了美國，不能允許別人擁有」，「我們將讓他們與輝達做生意，但不能拿到最先進的」。

美國財長貝森特日前表示，可能會在Blackwell晶片變得較不先進時，開放這款晶片銷往中國大陸。他形容Blackwell晶片是「皇冠上的明珠」，「我不知道會是12個月、還是24個月」，「基於輝達不可思議的創新能力，Blackwell晶片的效能可能在其晶片系列排第二、第三、第四，屆時這些晶片可能就能銷售」。

輝達上周在華府舉行GTC大會，凸顯該公司努力想在政府贏得盟友。儘管輝達和超微（AMD）都同意給予美國政府15%的中國大陸銷售分潤，但美國迄今都還沒採行允許這類銷售的規範。

美國 Blackwell

