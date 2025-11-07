蘋果砸重金 把 Siri 變聰明

快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

蘋果公司傳出計劃每年支付約10億美元，採用Google所開發、擁有1.2兆參數的超強大AI模型，藉此協助蘋果Siri語音助理的重大改版。

彭博資訊引述知情人士說法報導，經長時間評估後，兩家公司正敲定協議，讓蘋果能使用Google的AI技術Gemini，重建Siri的核心技術，為明年一系列新功能鋪路。

Google這款擁有1.2兆參數的模型遠遠超過蘋果目前使用的自家模型。

蘋果先前曾考慮採用其他第三方模型來處理AI任務。彭博曾報導，蘋果曾測試Google的Gemini、OpenAI的ChatGPT，以及Anthropic的Claude，最終於今年初選定Google。蘋果目標將這項技術做為過渡方案，直到自家模型足夠強大為止。

全新Siri預定明年春季推出。不過，由於仍有數月之遙，相關計畫與合作關係仍可能調整。彭博指出，儘管這項合作相當重要，但蘋果不太可能公開宣傳。

中美脫鉤加劇 美企退場與中方管制交織出新一輪角力戰

中美競爭白熱化，市場監管挑戰與貿易戰影響持續升高。星巴克近日出售中國業務，在此之前還有麥當勞、Uber和亞馬遜等縮減中國業務；大型科技公司也切割在中國大陸業務受限，象徵美中經濟脫鉤與科技脫鉤全面展開，美企退場與中方管制正交織出新一輪角力。

波克夏將再發日圓債

「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）已委託多家銀行籌辦發售日圓債，將是該公司今年第二度...

馬士基調高財測 市場不埋單 考量同業價格戰加劇 第4季展望轉趨審慎

貨櫃航運龍頭馬士基（Maersk）第3季獲利優於預期，反映中國大陸外銷旺盛推升運量抵銷運價下滑影響。馬士基並調高全年財測...

黃仁勳：中國將贏得 AI 競賽

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5日警告，能源成本較低、監管較寬鬆的中國大陸，將在AI競賽中...

Google最強AI晶片 來了

Google 6日在官方部落格宣布，功能最強、能源效率最高的第七代TPU（Tensor Processing Unit，...

