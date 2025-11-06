美股早盤／三大指數接近平盤 高通下跌加重對科技股過高擔憂

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股6日早盤接近平盤，但高通股價下跌加重了對科技股估值過高的擔憂。 美聯社
美股6日早盤接近維持平盤，但高通股價下跌加重了對科技股股價過高的擔憂，兩極化的經濟數據也引發對美國經濟狀況的不確定。

道瓊工業指數6日早盤小漲21點，或不到0.1%；標普500和那斯達克指數分別下跌0.1%和0.2%；費城半導體指數也只漲0.1%；台積電ADR漲跌0.3%。

晶片設計大廠高通（Qualcomm）早盤股價下跌逾2%，因該公司警告明年度可能遭到主要客戶三星砍單，儘管預期的本季營收和獲利都高於市場預期。

美股4日就已因為華爾街警告做好修正準備，導致AI概念股大跌而崩跌，雖然5日的一些正向企業財報和優於預期經濟數據，又讓市場回穩。

史上最長的美國政府關門，已導致投資人和聯準會（Fed）在下次利率決策前只能對美國經濟狀況瞎子摸象，和仰賴民間數據。

和5日ADP研究所報告顯示的民間部門就業人數回升相反，國際人力資源公司Challenger, Gray & Christmas 6日表示，美國雇主10月總計裁員超過15萬人，人數創下逾20年來同月最多。

據芝商所（CME）的FedWatch工具，市場如今預期Fed 12月降息1碼機率為67%，低於一周前的72%。

多名Fed官員預計6日稍晚將發表談話，交易員將仔細分析發言尋找貨幣政策路線線索。

