中午才親上火線解釋…補充保費改革引爆民怨喊卡 衛福部晚間也出聲

「又大又強」颱風鳳凰上看強颱 北轉影響台灣可能路徑曝光

還想跑？藝人閃兵爆不完 內政部擬加重刑責、逾36歲補服替代役

百達：市場對Fed降息幅度的預期過於樂觀

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
瑞士百達資產管理指出，未來數個月內，通貨膨脹可能超出預期，目前市場對美國聯準會降息幅度的預期過於樂觀。圖／路透社
瑞士百達資產管理指出，未來數個月內，通貨膨脹可能超出預期，目前市場對美國聯準會降息幅度的預期過於樂觀。圖／路透社

瑞士百達資產管理指出，在美國經濟韌性持續的背景下，未來數個月內，通貨膨脹可能超出預期。目前市場對美國聯準會Fed降息幅度的預期過於樂觀，百達對美國公債的配置從中立降至減碼。

百達指出，Fed在10月會議上決定停止量化緊縮（QT）計畫，並降息1碼（即0.25個百分點），這一決定早已被市場預期。不過，儘管Fed會議上釋放了一些偏鷹派的言論（例如12月是否進一步降息尚未確定），但市場對利率可能調降的幅度仍過於樂觀。市場目前預期，到2026年底前Fed將降息3.5個百分點，但百達預估僅降息1碼。

百達指出，數個月以來，市場對川普可能設法將支持者安插進Fed理事會的猜測日益增多，這可能威脅到Fed的獨立性，並導致利率降至不合理的低位。不過，百達認為，這種情況在短期內發生的可能性較低。

百達認為，美國經濟展現出韌性，儘管勞動力市場略有疲軟，但通膨壓力不應被低估。隨著利率下降，銀行放貸意願的增加可能進一步支撐通膨壓力。事實上，相較於歐元區，美國經濟的健康狀況愈來愈明顯，這顯示美國與德國10年期公債殖利率之間的利差可能被高估。

