暢行無阻？AI瀏覽器竟可攻破付費牆 成媒體業者的一大難題

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
可攻破付費牆的AI瀏覽器，成為媒體業者的一大難題。路透
人工智慧（AI）瀏覽器市場百家爭鳴，OpenAI在10月下旬釋出自家的AI瀏覽器Atlas，與Perplexity旗下的Comet，以及微軟Edge的Copilot模式，搶食這個競爭愈來愈激烈的市場。

然而，AI瀏覽器將對媒體業者帶來更大的難題，因為其代理功能使業者更難控制讀者如何獲取文章；例如，若用戶要求Atlas與Comet取得「麻省理工科技評論」僅供訂戶瀏覽的9,000字全文，它們也能辦到，不像ChatGPT與Perplexity，會將用戶擋下。

Atlas與Comet之所以能讀取文章，原因包括，對網站來說，Atlas的AI代理無異於民眾使用一般Chrome瀏覽器。當自動化系統的爬蟲與資料抓取工具造訪網站時，會出示數位身分識別，讓網站知道何種軟體提出請求，以及有何來意。出版商可利用機器人排除協議，阻擋特定爬蟲。

然而，根據TollBit最新的機器人狀態報告，新一波的AI訪客愈來愈像人類。由於Comet與Atlas這類AI瀏覽器在網站紀錄中會顯示為一般的Chrome連線，因此若網站封鎖它們，可能連帶阻擋到人類用戶。這讓出版商更難偵測、封鎖，監控這些AI代理。

即使媒體成功阻擋AI代理存取自家內容，AI代理可能只會改為推薦其他媒體的相關報導。

AI瀏覽器仍屬新興技術，尚不清楚它是否會取代現行的網路搜尋方式。但無論這些工具最終是否普及，有一點已十分明確：如付費牆與爬蟲封鎖機制等傳統防線，已不足以防止AI系統在未經同意的情況下，存取與重製新聞內容。若AI代理成為未來新聞閱讀的主流，出版商勢必需要更高的資訊透明度與控制力，掌握自家內容何時、以及如何被取用和利用。

網站 成功 網路

