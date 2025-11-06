快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

傳統廣告商瑟瑟發抖、AI助陣 科技巨擘加速稱霸廣告市場

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
科技巨擘今年可望加速稱霸廣告市場。美聯社
科技巨擘今年可望加速稱霸廣告市場。美聯社

臉書、Instagram、YouTube等數位平台蒐集用戶資料，讓企業能精準投放廣告，賺進大量廣告財。人工智慧（AI）的問世，讓這些科技巨擘更加強化廣告投放能力。外界估計，Meta、Google、亞遜原本已掌控美國逾半廣告市場，今年可望加速稱霸這個領域。

Madison & Wall公司的分析師魏斯估計，今年美國廣告支出將提高8.5%以上。倘若科技業廣告的成長趨勢持續，今年廣告支出最多可能大增10%。廣告業高層和廣告買家，原本以為關稅戰、消費力下滑，會導致廣告業務下滑，但結果並非如此。Madison & Wall同時預測，Meta、Google、亞馬遜，今年在美國廣告市場的合併市占，將突破56%，高於兩年前的約51%。

AI有助改善推薦系統，延長用戶使用Instagram和YouTube的時間。臉書母公司Meta表示，AI推薦系統促使用戶的臉書使用時間，在第3季提高5%。民眾花愈多時間用臉書，業者能投放愈多廣告。Meta執行長祖克柏在財報會議表示，AI釋放更高效率和獲益，有助強化公司的廣告表現。

Google母公司字母也說，投資Google搜尋的AI摘要功能，帶動更多搜尋和詢問，有助購物和廣告業績。

研究公司MoffettNathanson媒體分析師納森桑說，儘管仍在AI早期階段，但已目睹到AI讓這些大型平台的廣告成長，加速到空前水位。

廣告 美國

延伸閱讀

TrendForce：2026年CSP資本支出增至6,000億美元 AI鏈迎新成長周期

亞馬遜一度當機！影響美國逾6000用戶

Google Pixel watch 4開箱實測 抬手啟動Gemini超方便 小升級變更貼心

Siri大升級 蘋果攜手Google AI提升語音助理能力

相關新聞

Fed帶頭吹大市場泡沫？重量級大咖警告「融漲」將至 籲掌握時機賣出

美國聯準會（Fed）上周宣布將停止量化緊縮（QT）並暗示可能重新開始收購資產，被避險基金橋水聯合（Bridgewater...

AI對就業影響浮現 美國10月裁員人數創逾20年來同期最大

最新數據顯示，美國企業今年10月宣布裁員人數創下逾20年來同期最大，顯示出人工智慧（AI）正在重塑各行各業，以及企業加速...

傳統廣告商瑟瑟發抖、AI助陣 科技巨擘加速稱霸廣告市場

臉書、Instagram、YouTube等數位平台蒐集用戶資料，讓企業能精準投放廣告，賺進大量廣告財。人工智慧（AI）的...

追隨華爾街腳步 亞洲主要股巿收漲

就業數據紓解對美國經濟的疑慮，華爾街股巿應聲反彈收紅，亞洲股巿今天追隨美股腳步走揚，收復前一交易日重挫的部分失土

安世之亂可望解決 但沒辦法保證10/13後大陸廠晶片的品質

晶片製造商安世（Nexperia）6日表示，該公司的控制權危機可望獲得解決，但警告客戶，無法保證10月13日以後在中國生...

日媒：鴻海和三菱電機將在AI資料中心領域合作 已簽署備忘錄

日本媒體報導，鴻海集團將和三菱電機在人工智慧（AI）資料中心領域合作，雙方3日已簽署合作備忘錄（MOU），目標是提供產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。