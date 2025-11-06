傳統廣告商瑟瑟發抖、AI助陣 科技巨擘加速稱霸廣告市場

臉書、Instagram、YouTube等數位平台蒐集用戶資料，讓企業能精準投放廣告，賺進大量廣告財。人工智慧（AI）的問世，讓這些科技巨擘更加強化廣告投放能力。外界估計，Meta、Google、亞馬遜原本已掌控美國逾半廣告市場，今年可望加速稱霸這個領域。

Madison & Wall公司的分析師魏斯估計，今年美國廣告支出將提高8.5%以上。倘若科技業廣告的成長趨勢持續，今年廣告支出最多可能大增10%。廣告業高層和廣告買家，原本以為關稅戰、消費力下滑，會導致廣告業務下滑，但結果並非如此。Madison & Wall同時預測，Meta、Google、亞馬遜，今年在美國廣告市場的合併市占，將突破56%，高於兩年前的約51%。

AI有助改善推薦系統，延長用戶使用Instagram和YouTube的時間。臉書母公司Meta表示，AI推薦系統促使用戶的臉書使用時間，在第3季提高5%。民眾花愈多時間用臉書，業者能投放愈多廣告。Meta執行長祖克柏在財報會議表示，AI釋放更高效率和獲益，有助強化公司的廣告表現。

Google母公司字母也說，投資Google搜尋的AI摘要功能，帶動更多搜尋和詢問，有助購物和廣告業績。

研究公司MoffettNathanson媒體分析師納森桑說，儘管仍在AI早期階段，但已目睹到AI讓這些大型平台的廣告成長，加速到空前水位。