快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

AI對就業影響浮現 美國10月裁員人數創逾20年來同期最大

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
最新數據顯示，美國10月企業宣布裁員人數創下逾20年來同期最多，主因包括引進AI。 路透
最新數據顯示，美國10月企業宣布裁員人數創下逾20年來同期最多，主因包括引進AI。 路透

最新數據顯示，美國企業今年10月宣布裁員人數創下逾20年來同期最大，顯示出人工智慧（AI）正在重塑各行各業，以及企業加速削減成本。

人力資源公司Challenger, Gray & Christmas表示，美國企業10月總計宣布將裁員15萬3,074人，主要受科技和倉儲業帶動，人數是去年同期的近三倍，並是自2003年10月來同期最多，當時帶來類似變革的是手機進步。

該公司表示，「雖然有些產業在進行疫情雇用熱潮後的校正，但這一波裁員是來自於採納AI、消費者和企業支出的軟化，以及成本高漲導致的勒緊褲帶和凍結雇用」，「這些被裁員的人將發現要快速找到新工作變得不容易，這可能進一步放緩勞動市場」。

美國企業今年來的裁員人數已超過100萬人，為疫情爆發以來最多。同一期間，美國企業宣布的招募計畫數量則寫下2011年來最少，截至10月為止宣布的季節性招募計畫也創下2012年開始追蹤來最低。

Challenger表示，「看到11月的降息和強勁數據，企業有可能會進行遲來的暫時增聘員工，但在現在這個時點，我們不期待2025年會有一個強勁的季節性招募環境」。

美國 疫情 消費者

延伸閱讀

學者：川普聯手亞洲盟友 抗衡中國擴張

陸取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮

進博會美國食品農業館開幕 上海美商會長談美企在陸「3挑戰」

鴻海布局美國 將用人形機器人在德州產AI伺服器

相關新聞

Fed帶頭吹大市場泡沫？重量級大咖警告「融漲」將至 籲掌握時機賣出

美國聯準會（Fed）上周宣布將停止量化緊縮（QT）並暗示可能重新開始收購資產，被避險基金橋水聯合（Bridgewater...

AI對就業影響浮現 美國10月裁員人數創逾20年來同期最大

最新數據顯示，美國企業今年10月宣布裁員人數創下逾20年來同期最大，顯示出人工智慧（AI）正在重塑各行各業，以及企業加速...

傳統廣告商瑟瑟發抖、AI助陣 科技巨擘加速稱霸廣告市場

臉書、Instagram、YouTube等數位平台蒐集用戶資料，讓企業能精準投放廣告，賺進大量廣告財。人工智慧（AI）的...

追隨華爾街腳步 亞洲主要股巿收漲

就業數據紓解對美國經濟的疑慮，華爾街股巿應聲反彈收紅，亞洲股巿今天追隨美股腳步走揚，收復前一交易日重挫的部分失土

安世之亂可望解決 但沒辦法保證10/13後大陸廠晶片的品質

晶片製造商安世（Nexperia）6日表示，該公司的控制權危機可望獲得解決，但警告客戶，無法保證10月13日以後在中國生...

日媒：鴻海和三菱電機將在AI資料中心領域合作 已簽署備忘錄

日本媒體報導，鴻海集團將和三菱電機在人工智慧（AI）資料中心領域合作，雙方3日已簽署合作備忘錄（MOU），目標是提供產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。