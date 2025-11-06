快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

追隨華爾街腳步 亞洲主要股巿收漲

中央社／ 香港6日綜合外電報導
亞股示意圖。路透
亞股示意圖。路透

就業數據紓解對美國經濟的疑慮，華爾街股巿應聲反彈收紅，亞洲股巿今天追隨美股腳步走揚，收復前一交易日重挫的部分失土。

法新社報導，跡象顯示，美國最高法院多數大法官對總統川普大規模課徵關稅的合法性持懷疑態度，也為市場帶來些許支撐。

前一交易日賣壓後，市場情緒緩步回升。這波拋售源於投資人擔憂今年以來由科技、人工智慧（AI）題材帶動的漲勢恐已出現泡沫，有爆裂風險。

這波避險潮牽動華爾街重挫，也重創部分科技巨擘，包括日本科技投資公司軟體銀行（SoftBank）、韓國晶片大廠三星（Samsung）和SK海力士（SKHynix）。

不過紐約投資人前一交易日情緒明顯好轉，因ADP就業數據顯示，美國上月民間就業人數大幅成長，遠超過預期。

同時，市場憂慮在AI熱潮帶動下，部分企業估值過高。美國晶片巨頭輝達（Nvidia）市值更突破5兆美元。

提供金融衍生品交易服務的IG集團市場分析師葉蔚文指出：「隨著標準普爾500指數全年持續攀高，估值過高的疑慮升溫。投資人質疑若利率過高為時長於預期，特別是因AI熱潮推升的個股，現有價位是否能維持。」

日股基準日經指數今天收漲1.3%，來到50883.68點。港股恆生指數收漲1.8%，來到26405.88點。上證指數收漲1.0%，來到4007.76點。

至於其他亞股，首爾、雪梨、新加坡、台北、馬尼拉、雅加達股巿收漲。威靈頓股巿收跌。

恆生指數 美國 投資人

延伸閱讀

美債殖利率又升高！辣媽揭「3大事」影響：但下判斷還早...要等開門再看

AI泡沫疑慮引爆恐慌！台股昨重挫400點…高息ETF成避風港

AI泡沫化疑慮 撼動科技股…美超微、超微財報展望「不夠驚艷」 警鈴大響

華爾街靠攏紐約新市長 34歲穆斯林裔曼達尼出線

相關新聞

Fed帶頭吹大市場泡沫？重量級大咖警告「融漲」將至 籲掌握時機賣出

美國聯準會（Fed）上周宣布將停止量化緊縮（QT）並暗示可能重新開始收購資產，被避險基金橋水聯合（Bridgewater...

AI對就業影響浮現 美國10月裁員人數創逾20年來同期最大

最新數據顯示，美國企業今年10月宣布裁員人數創下逾20年來同期最大，顯示出人工智慧（AI）正在重塑各行各業，以及企業加速...

傳統廣告商瑟瑟發抖、AI助陣 科技巨擘加速稱霸廣告市場

臉書、Instagram、YouTube等數位平台蒐集用戶資料，讓企業能精準投放廣告，賺進大量廣告財。人工智慧（AI）的...

追隨華爾街腳步 亞洲主要股巿收漲

就業數據紓解對美國經濟的疑慮，華爾街股巿應聲反彈收紅，亞洲股巿今天追隨美股腳步走揚，收復前一交易日重挫的部分失土

安世之亂可望解決 但沒辦法保證10/13後大陸廠晶片的品質

晶片製造商安世（Nexperia）6日表示，該公司的控制權危機可望獲得解決，但警告客戶，無法保證10月13日以後在中國生...

日媒：鴻海和三菱電機將在AI資料中心領域合作 已簽署備忘錄

日本媒體報導，鴻海集團將和三菱電機在人工智慧（AI）資料中心領域合作，雙方3日已簽署合作備忘錄（MOU），目標是提供產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。