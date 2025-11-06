快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

安世之亂可望解決 但沒辦法保證10/13後大陸廠晶片的品質

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
荷蘭晶片製造商安世（Nexperia）提醒客戶，無法保證10月13日以後在中國生產的產品品質。路透
荷蘭晶片製造商安世（Nexperia）提醒客戶，無法保證10月13日以後在中國生產的產品品質。路透

晶片製造商安世（Nexperia）6日表示，該公司的控制權危機可望獲得解決，但警告客戶，無法保證10月13日以後在中國生產的產品是正品而且符合品質標準。

安世在聲明中說，該公司在其他國家的工廠運作如常。荷蘭政府於9月30日宣布接管安世，北京方面則從10月4日起禁止其產品出口，致使汽車製造商廣泛使用的安世晶片短缺。

路透報導，這家荷蘭公司在聲明中對美中所達成的協議表示歡迎，根據這項協議，該公司一年內不受美國出口限制的約束；中國方面也表示，將根據個別情況准許出口。

安世表示，該公司的中國母公司聞泰科技受到美國限制，而荷蘭法院於10月7日暫停其創辦人張學政擔任安世執行長職務。安世並表示，與此有出入的報導皆屬「不正確」。

雖然安世的大部分晶片產自歐洲，但其中70%晶片是在中國封裝並賣給經銷商。該公司的中國部門堅稱其不受荷蘭控制，並表示其庫存足以供應客戶到2025年底，同時也將尋找其他晶片採購管道。

安世說：「我們仍完全致力於在中國的業務營運」，並表示該公司的團隊正在研究其他方案，以確保未來能「以可持續方式供應產品」。安世其餘30%晶片目前是在馬來西亞和菲律賓封裝和分銷。

荷蘭 馬來西亞 美國

延伸閱讀

軟銀傳曾洽購美國ASIC業者邁威爾 但未能成局 凸顯孫正義AI雄心

台灣鋼鐵業因陸減產復甦？台經院：若陸調控其它產業 有助我傳產

扛不住台積電漲價影響？高通CEO親口證實 擁抱三星2奈米代工

股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本

相關新聞

債市沸騰、發債量破紀錄！專家點出美公債年底常見季節性漲勢

彭博彙編數據顯示，今年全球債券發行量暴衝，截至周三已飆到5.94兆美元，創歷史新高。以往發債主力多是金融機構與填補赤字的...

安世之亂可望解決 但沒辦法保證10/13後大陸廠晶片的品質

晶片製造商安世（Nexperia）6日表示，該公司的控制權危機可望獲得解決，但警告客戶，無法保證10月13日以後在中國生...

日媒：鴻海和三菱電機將在AI資料中心領域合作 已簽署備忘錄

日本媒體報導，鴻海集團將和三菱電機在人工智慧（AI）資料中心領域合作，雙方3日已簽署合作備忘錄（MOU），目標是提供產品...

追隨美股反彈漲勢 日股收紅

受到華爾街股市反彈影響，加上美國就業數據緩解市場對美國經濟的擔憂，東京股市今天收紅

加拿大砍移民數 搶美高端人才 啟動加速通道方便H-1B持有者

過去幾年，加拿大擴大移民和臨時居民的政策徹底改變，如今將大幅減少臨時居民入境數，永久居民人數則穩定維持在每年38萬，也趁...

軟銀傳曾洽購美國ASIC業者邁威爾 但未能成局 凸顯孫正義AI雄心

知情人士透露，日本軟銀集團（SoftBank）在今年稍早曾洽詢收購美國特定應用晶片（ASIC）製造商邁威爾科技（Marv...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。