快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

軟銀傳曾洽購美國ASIC業者邁威爾 但未能成局 凸顯孫正義AI雄心

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本軟銀據傳曾洽詢收購美國晶片製造商邁威爾科技（Marvell Technology）。路透
日本軟銀據傳曾洽詢收購美國晶片製造商邁威爾科技（Marvell Technology）。路透

知情人士透露，日本軟銀集團（SoftBank）在今年稍早曾洽詢收購美國特定應用晶片（ASIC）製造商邁威爾科技（Marvell Technology）的可能性，但最後未能達成協議，卻凸顯軟銀創辦人孫正義持續尋求擴大在人工智慧（AI）基礎設施領域的影響力。

彭博資訊報導，孫正義多年來不時以邁威爾為潛在收購目標之一，軟銀幾個月前曾接觸邁威爾，尋求讓邁威爾和軟銀旗下的英國晶片設計業者安謀（Arm）合併，但雙方未能針對交易條款達成協議。

儘管軟銀和邁威爾目前並未積極談判協議，但一些知情人士認為，軟銀未來仍可能重燃收購興趣。知情人士也說，邁威爾可能吸引其他潛在買家的興趣。軟銀、邁威爾和安謀的代表均拒絕發表評論。

邁威爾在執行長墨菲（Matthew Murphy）的領導下，專門設計和開發用於資料中心的半導體晶片及相關技術，預定12月30日公布上季財報，預料營收將從前一季創紀錄的20億美元更上層樓。

軟銀今年3月已同意收購為資料中心設備製造處理器的半導體設計業者Ampere運算公司，之前也傳出軟銀和安謀正在開發自家AI晶片，希望在明年推出。

若軟銀能整併邁威爾與安謀，可能催生出晶片市場的強力競爭者。邁威爾擅長把晶片設計元件（例如安謀提供的架構）整合為能夠交由晶圓代工廠生產的最終設計藍圖。

不過，軟銀對邁威爾的潛在收購案仍面臨諸多阻礙，首先是美國政府一直在推動晶片自主，美國總統川普是否會批准把這家美國晶片業者出售給一家日本公司，前景不明；其次為反托辣斯審查，美國、歐盟及中國大陸監管當決曾迫使輝達（NVIDIA）在2020年放棄收購安謀的提議。

此外，知情人士透露，安謀和邁威爾也未能針對收購後，如何整合雙方的管理團隊達成共識。

威爾 安謀 美國

延伸閱讀

日職／日媒爆料軟銀與徐若熙秘密接觸！ 參觀福岡巨蛋和二軍設施

安謀喊話 AI 需求比想像大

中職／巨約在前、洋將名額利多在後 徐若熙如入軟銀是好選擇

特殊應用IC市場 擴張

相關新聞

扛不住台積電漲價影響？高通CEO親口證實 擁抱三星2奈米代工

手機晶片大廠高通（Qualcomm）5日公布財報後，執行長艾蒙（Cristiano Amon）受訪時表示，AI潮流正帶動...

受陸採購、降雨量增加影響 印度油菜籽種植面積歷史新高

由於中國大陸與加拿大陷貿易爭議，改增加從澳洲、印度等國採購油菜籽。印度受到大陸對油菜籽粕購買量創歷史新高、降雨量增加等因...

Nissan橫濱總部大樓賣了！被台灣汽車零組件王買下 斥資近200億元

陷入困境的日產汽車（Nissan )為了強化財務，已同意出售位於橫濱的全球總部大樓，以970億日圓（約6.3億美元，相當...

日本擬推650億美元刺激措施 晶片AI補助每年65億美元改列一般預算

日本首相高市早苗預定在11月下旬前敲定一項因應通膨的經濟刺激方案，並通過追加預算來支應相關支出，政府內部估計規模可能超過...

一文看懂 數兆美元AI泡沫升溫全過程

當前的AI熱潮幾乎從啟動之初，就伴隨著投機泡沫的警告。許多觀察人士認為，這股狂熱可能重演1990年代末期以市場崩盤與破產...

又準備加碼商社股？波克夏準備今年二度發售日圓債

波克夏公司（Berkshire Hathaway）已委託多家銀行籌辦發售日圓債，這將是「股神」巴菲特旗下公司今年第二度進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。