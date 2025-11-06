軟銀傳曾洽購美國ASIC業者邁威爾 但未能成局 凸顯孫正義AI雄心

知情人士透露，日本軟銀集團（SoftBank）在今年稍早曾洽詢收購美國特定應用晶片（ASIC）製造商邁威爾科技（Marvell Technology）的可能性，但最後未能達成協議，卻凸顯軟銀創辦人孫正義持續尋求擴大在人工智慧（AI）基礎設施領域的影響力。

彭博資訊報導，孫正義多年來不時以邁威爾為潛在收購目標之一，軟銀幾個月前曾接觸邁威爾，尋求讓邁威爾和軟銀旗下的英國晶片設計業者安謀（Arm）合併，但雙方未能針對交易條款達成協議。

儘管軟銀和邁威爾目前並未積極談判協議，但一些知情人士認為，軟銀未來仍可能重燃收購興趣。知情人士也說，邁威爾可能吸引其他潛在買家的興趣。軟銀、邁威爾和安謀的代表均拒絕發表評論。

邁威爾在執行長墨菲（Matthew Murphy）的領導下，專門設計和開發用於資料中心的半導體晶片及相關技術，預定12月30日公布上季財報，預料營收將從前一季創紀錄的20億美元更上層樓。

軟銀今年3月已同意收購為資料中心設備製造處理器的半導體設計業者Ampere運算公司，之前也傳出軟銀和安謀正在開發自家AI晶片，希望在明年推出。

若軟銀能整併邁威爾與安謀，可能催生出晶片市場的強力競爭者。邁威爾擅長把晶片設計元件（例如安謀提供的架構）整合為能夠交由晶圓代工廠生產的最終設計藍圖。

不過，軟銀對邁威爾的潛在收購案仍面臨諸多阻礙，首先是美國政府一直在推動晶片自主，美國總統川普是否會批准把這家美國晶片業者出售給一家日本公司，前景不明；其次為反托辣斯審查，美國、歐盟及中國大陸監管當決曾迫使輝達（NVIDIA）在2020年放棄收購安謀的提議。

此外，知情人士透露，安謀和邁威爾也未能針對收購後，如何整合雙方的管理團隊達成共識。