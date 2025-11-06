受陸採購、降雨量增加影響 印度油菜籽種植面積歷史新高

由於中國大陸與加拿大陷貿易爭議，改增加從澳洲、印度等國採購油菜籽。印度受到大陸對油菜籽粕購買量創歷史新高、降雨量增加等因素，預計今年印度的油菜籽種植面積將創下新高。

路透5日報導，印度農民通常在10至11月播種油菜籽。今年到目前種植面積已達417萬公頃，比去年同期增長13.5%。去年該國油菜籽種植面積為893萬公頃，也高於過去5年平均的790萬公頃。

印度拉賈斯坦邦齋浦爾1位主要交易商查塔爾（Anil Chatar）預計，今年油菜籽及其近緣作物芥菜的總播種面積將增長7-8%。

植物油行業組織印度溶劑萃取商協會（SEAI）執行董事梅塔（B.V. Mehta）表示，今年印度國內對菜籽油的需求旺盛，中國大陸對油菜籽粕的進口需求也十分強勁。

該協會資料顯示，在4月1日開始的本財年前6個月，中國大陸從印度進口油菜籽粕量達到了創紀錄的488,168公噸，而上一個財年整年只有60,759噸。

查塔爾指出，對菜籽粕、菜籽油的強勁需求，使得油菜籽價格持續高於印度政府去年為作物設定的每100公斤5,950盧比（約合68美元）的最低收購價，今年印度政府已將新季油菜籽的最低收購價上調4.2%、至6,200盧比。

1位匿名的孟買全球貿易公司交易員表示，油菜籽的含油量遠高於大豆，如果產量、播種面積增長，有助放緩印度食用油進口的增長。印度近3分之1的食用油需求，是透過從馬來西亞、印尼、巴西、阿根廷、烏克蘭和俄羅斯進口棕櫚油、豆油和葵花籽油來滿足。

據觀察者網，加拿大是全球最大的油菜籽出口國，2024年，中國大陸進口的639萬噸油菜籽幾乎全部來自加拿大。去年加拿大政府宣布從中國大陸進口的電動車、鋼鐵和鋁產品加徵關稅。大陸則自3月20日起，對包括菜籽油、油渣餅在內的加拿大部分進口商品加徵關稅。8月，陸方宣布對加拿大油菜籽徵收75.8%的反傾銷保證金。