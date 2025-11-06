Nissan橫濱總部大樓賣了！被台灣汽車零組件王買下 斥資近200億元

陷入困境的日產汽車（Nissan )為了強化財務，已同意出售位於橫濱的全球總部大樓，以970億日圓（約6.3億美元，相當新台幣約195億元）的價碼，賣給在香港上市的台資汽車零組件製造商敏實集團所出資的投資團體。

根據日產公告，敏實集團是這筆970億日圓交易的主要投資者，整體協議為日產出售總部大樓後回租20年。日產將獲得約740億日圓的淨收益。

日產表示，「出售所得將用於維持重要投資，同時推動內部制度現代化」，這筆交易不會影響總部的營運或人員配置，「此舉反映我們在資金效率上有紀律的做法，透過釋放非核心資產價值，支撐轉型進程，應付艱難時期」。

值得注意的是，敏實集團是台灣汽車零組件王，為全球汽車零組件百大供應商，該集團1992年創立，並於2005年在港交所上市，主要從事汽車車身零組件和模具的設計、開發、製造、加工和銷售業務。世界知名車廠如BMW、賓士、豐田、賓利、勞斯萊斯等都是敏實集團主要客戶。

消息傳出後，日產汽車股價6日在東京交易盤中一度大漲3.9%，但今年來仍慘跌約27%。

彭博資訊引述知情人士說法報導，日產橫濱總部這項收購案是由私募股權業者KKR旗下日本房地產事業KJR Management管理的特殊目的收購公司所主導。

KKR尚未立即回覆置評請求；敏實集團代表目前亦無法取得回應。

日產正進行大規模的成本削減計畫，包括裁員與關閉工廠，以因應20多年來最糟的財務狀況。日產上周預估，截至2026年3月的財政年度將出現2,750億日圓營業虧損，這是日產自先前暫緩發布財測後的首次預估。出售橫濱總部的資產有望部分縮小這項虧損數字。

日產的總部原先位在東京高級商業區銀座，但在2009年搬遷至橫濱新建的辦公大樓，該地正是公司創立之處。

日產執行長艾斯皮諾薩今年稍早曾承諾將裁員2萬人，並把全球製造廠數量從17座縮減至10座。

日產由於頻頻更換領導層、產品陣容老化、再加上在美國與中國大陸銷售疲軟，面臨獲利大幅萎縮與債務高築的窘境。