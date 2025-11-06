一文看懂 數兆美元AI泡沫升溫全過程

當前的AI熱潮幾乎從啟動之初，就伴隨著投機泡沫的警告。許多觀察人士認為，這股狂熱可能重演1990年代末期以市場崩盤與破產潮收場的「網路泡沫」。

各大科技巨擘正砸下數千億美元購置先進晶片並興建資料中心，不僅是為了支撐ChatGPT、Gemini和Claude等聊天機器人使用量激增，更是為了迎接「經濟活動從人類轉向機器」的時代。最終帳單可能高達數兆美元。資金來源包括創投、舉債，以及其他非常規融資安排，已引發華爾街側目。

即便是AI最熱情的擁護者，也承認市場存在泡沫，但仍堅信這項技術的長期潛力。過去從未有任何仍未被驗證為可獲利的技術，在如此短時間內吸引到這般龐大的資金。許多企業即使心存疑慮，也不得不跟進投資腳步，以免在未來市場中被規模更大的競爭對手邊緣化。11月初科技股急跌，更凸顯出估值過熱的隱憂。

天價計畫震撼市場

ChatGPT開發商OpenAI的執行長奧特曼今年1月在白宮宣布高達5,000億美元的「星門」（Stargate）AI基礎建設計畫，震驚各界。此後，Meta與其他科技公司也紛紛擴大支出。奧特曼還進一步表示，OpenAI最終在AI基礎設施上的支出可能達到「數兆美元」。輝達（Nvidia）承諾投資最多1,000億美元，外界質疑這是否是變相「扶持客戶」以維持自身銷售。

根據報導，OpenAI預計到2029年將燒掉逾1,150億美元現金，暗示可能尋求債務融資，Meta在內的其他科技公司也紛紛舉債支應前所未有的支出。

營收不敷成本

貝恩顧問公司9月發布的報告估算，到2030年，AI企業每年需創造2兆美元營收，才能負擔預期所需的算力成本，但實際營收恐短缺8,000億美元。

知名避險基金經理人David Einhorn直言：「這一輪可能帶來大規模資本毀滅。」

8月，麻省理工學院研究人員發現，95%的機構在AI專案的投資是零回報。哈佛與史丹佛大學則發現，員工利用AI生成大量「工作糟粕」，外表優質、內容空洞，反而造成生產力的巨額損失。

同時，OpenAI與Anthropic在擴展定律上遭遇瓶頸，GPT-5推出後反應平淡。奧特曼坦言，距離通用人工智慧（AGI）仍少關鍵環節。再加上中國大陸廠商的低價模型湧入市場，美企更難回收龐大投資。另外，電力供應緊張也使AI資料中心擴張受到限制。

信心與泡沫共存

作為當前AI熱潮的代表人物，奧特曼承認投資人「過度興奮」，但仍強調AI是很長一段時間以來最重要的發明。他指出，隨著全球數億人使用ChatGPT進行對話、編寫程式及生成內容，OpenAI的算力仍然捉襟見肘。

AI開發者期望，隨著模型能力提升，能處理更複雜任務，企業和個人會願意為AI服務支付遠高於目前的費用。

Meta執行長祖克柏9月表示，AI泡沫「很有可能出現」，但他更擔心投入不足而錯失機遇。他說，錯誤投資數千億美元固然遺憾，但兩害相權取其輕。

歷史會重演嗎

分析人士指出，AI熱潮與網路泡沫的相似度驚人：估值過高、商業模式脆弱、營收預測誇張、資金蜂擁而入。今年1月，中國DeepSeek以低成本模型橫空出世，引發全球科技股暴跌，輝達單日重挫17%。但矽谷很快重燃投資熱情，輝達股價反彈創新高，市值一度突破5兆美元。

市場觀察家也指出了當前形勢與20多年前那場轟轟烈烈達康泡沫的關鍵差異：首先，走在趨勢前端的多為財財務穩健的大公司。「美股七雄」多半擁有龐大現金流並能長期獲利。

此外，AI應用的滲透速度驚人。OpenAI的ChatGPT每周活躍用戶高達7億，是史上成長最快的消費產品之一。OpenAI預估2025年營收將增加逾兩倍至127億美元，儘管仍未獲利，估值卻已達5,000億美元。