快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

又準備加碼商社股？波克夏準備今年二度發售日圓債

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
策略師認為，波克夏發行日圓債，可能在日本看到新的投資機會，很可能是加碼商社。美聯社
策略師認為，波克夏發行日圓債，可能在日本看到新的投資機會，很可能是加碼商社。美聯社

波克夏公司（Berkshire Hathaway）已委託多家銀行籌辦發售日圓債，這將是「股神」巴菲特旗下公司今年第二度進入日圓債市場。

波克夏是日圓債市場上規模數一數二的發債方。波克夏持有多家日本大型商社股份，因此如何運用日圓資金備受矚各界矚目。

T&D資產管理公司首席策略師浪岡宏說：「考量波克夏目前握有相當龐大的現金部位，如今仍發行日圓債，可見該公司在日本看到新的投資機會——資金很可能會流向商社。」

他說，從波克夏發債可以看見，「從全球角度來看，日本商社股價仍被低估，價位具吸引力，這對相關個股而言是利多消息。」

全球債券發行規模今年飆至新高6兆美元，企業趁著融資環境寬鬆，積極籌資以支應從人工智慧（AI）投資熱潮到併購回溫等各類資金需求。

波克夏擁有AA級的債信評等，加上發債利差通常優於同等信評的日本企業，使該公司歷來在日圓債市場的發債案規模都名列前茅。

波克夏 日本 規模

延伸閱讀

緝毒犬察覺有異！台灣旅客走私大麻闖日本海關被捕

小木曽教彥鶯歌陶博館開展 品味日本茶道志野燒內斂之美

日股基金受惠企業獲利動能與資金回流趨勢 長線布局成市場焦點

日本REITs投資亮點多 聯邦投信11/3-11/7募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」搭上日本投資機會

相關新聞

扛不住台積電漲價影響？高通CEO親口證實 擁抱三星2奈米代工

手機晶片大廠高通（Qualcomm）5日公布財報後，執行長艾蒙（Cristiano Amon）受訪時表示，AI潮流正帶動...

又準備加碼商社股？波克夏準備今年二度發售日圓債

波克夏公司（Berkshire Hathaway）已委託多家銀行籌辦發售日圓債，這將是「股神」巴菲特旗下公司今年第二度進...

亞馬遜一度當機！影響美國逾6000用戶

根據斷線問題追蹤網站Downdetector數據，亞馬遜公司（Amazon.com）服務今天出現當機情況，美國一度有60...

安謀財報／營收勁增34%財測超預期 AI晶片節能需求爆發 盤後大漲3%

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）本季財測優於市場預期，主要受惠於對設計AI資料中心晶片需求的增加。消息帶動安謀股價在盤後...

中國主辦2026深圳APEC峰會 美國重申台灣須平等參與

美國國務院5日表示，中國大陸主辦2026年深圳亞太經合會（APEC）非正式領袖會議時，台灣必須被允許充分且平等地參與。

Siri終於要變聰明了？蘋果傳年砸10億美元採Google AI模型Gemini

蘋果公司傳出計劃每年支付約10億美元，採用Google所開發、擁有1.2兆參數的超強大AI模型，藉此協助蘋果Siri語音...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。