快訊

獨／是真的！台中這家飯店住1晚86元有早餐可泡澡 網友急敲碗

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

安謀財報／營收勁增34%財測超預期 AI晶片節能需求爆發 盤後大漲3%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
矽智財（IP）大廠安謀（Arm）本季財測優於市場預期，主要受惠於對設計AI資料中心晶片需求的增加。美聯社
矽智財（IP）大廠安謀（Arm）本季財測優於市場預期，主要受惠於對設計AI資料中心晶片需求的增加。美聯社

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）本季財測優於市場預期，主要受惠於對設計AI資料中心晶片需求的增加。消息帶動安謀股價在盤後大漲逾3%。

安謀5日在聲明中表示，本季營收將達12.3億美元左右，剔除部分項目後每股盈餘41美分，高於分析師平均預估的每股35美分、營收11億美元。

安謀執行長哈斯在接受路透訪問時表示：「當我們思考安謀在資料中心的發展時，就會想到所有這些對AI運算的需求，瓶頸在於電力。這對我們來說是件好事。」

安謀著重於節電、低功耗運作的晶片設計最初在行動裝置領域非常吃香，該市場一直是安謀主要營收來源。如今，隨著資料中心愈來愈受能源限制，安謀認為自家在這個高利潤市場中也能扮演重要角色，並正為亞馬遜與Google等公司設計更多方案。

樂觀的展望顯示，安謀開始從其針對AI運算資料中心的新技術投資中獲得更多回報。哈斯指出，用於資料中心電腦的Arm Neoverse產品營收已經成長一倍。

不過，這一轉型需要把更多資源投入工程方面，導致支出增加、侵蝕獲利能力，同時也讓安謀與部分主要客戶的競爭更為激烈。更廣泛來看，安謀的財報發布正值投資人關注企業在AI投資回報的時期，同時也對當前高額支出是否可持續感到擔憂。安謀的主要大股東軟銀（SoftBank Group）正試圖大力參與AI領域，包括參與OpenAI的「星際之門（Stargate）」計畫。

在5日分析師會議上，當哈斯被問到「星際之門」計畫時，他表示，隨著OpenAI的計畫納入更多資料中心，這為運算、網路與電力供應等基礎設施帶來了機會。他說這是個「巨大」機會，但未進一步透露細節。

安謀的營收主要來自兩個方面：一是授權收入，讓客戶能使用其設計與標準；二是權利金收入，即晶片出貨後依照每單位收取費用。

安謀股價在紐約收盤報每股160.19美元後，盤後上漲約3.6%。儘管該股今年已上漲30%，但仍落後於其他

受惠AI題材的晶片股。

回顧上季，安謀營收成長34%，達到約11.4億美元，每股盈餘39美分。來自授權的營收達5.15億美元，高於市場平均預估的4.72億美元；權利金收入為6.2億美元，優於分析師平均預估的5.86億美元。

此外，哈斯表示，安謀計劃收購DreamBig Semiconductor Inc.，該公司專門生產用於網路連接的晶片。

安謀 設計 分析師

延伸閱讀

股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本

安謀喊話 AI 需求比想像大

中挺AI晶片業 電費最高減5成 提高華為對美競爭力

聯發科推 Chromebook 新晶片

相關新聞

亞馬遜一度當機！影響美國逾6000用戶

根據斷線問題追蹤網站Downdetector數據，亞馬遜公司（Amazon.com）服務今天出現當機情況，美國一度有60...

安謀財報／營收勁增34%財測超預期 AI晶片節能需求爆發 盤後大漲3%

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）本季財測優於市場預期，主要受惠於對設計AI資料中心晶片需求的增加。消息帶動安謀股價在盤後...

中國主辦2026深圳APEC峰會 美國重申台灣須平等參與

美國國務院5日表示，中國大陸主辦2026年深圳亞太經合會（APEC）非正式領袖會議時，台灣必須被允許充分且平等地參與。

Siri終於要變聰明了？蘋果傳年砸10億美元採Google AI模型Gemini

蘋果公司傳出計劃每年支付約10億美元，採用Google所開發、擁有1.2兆參數的超強大AI模型，藉此協助蘋果Siri語音...

高通財報／財測超預期 受惠AI帶動手機升級 但上季虧損理由曝光

智慧手機晶片龍頭高通（Qualcomm）提出樂觀的本季財測，受惠於智慧手機產業終端市場需求回升，且AI帶動智慧手機升級。...

台積電ADR小跌0.1% 延續前一日頹勢

台積電ADR周三（5日）小跌0.1%，收在293.64美元，相較於台北交易股價同日大跌，溢價反而拉大為24.4%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。