安謀財報／營收勁增34%財測超預期 AI晶片節能需求爆發 盤後大漲3%

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）本季財測優於市場預期，主要受惠於對設計AI資料中心晶片需求的增加。消息帶動安謀股價在盤後大漲逾3%。

安謀5日在聲明中表示，本季營收將達12.3億美元左右，剔除部分項目後每股盈餘41美分，高於分析師平均預估的每股35美分、營收11億美元。

安謀執行長哈斯在接受路透訪問時表示：「當我們思考安謀在資料中心的發展時，就會想到所有這些對AI運算的需求，瓶頸在於電力。這對我們來說是件好事。」

安謀著重於節電、低功耗運作的晶片設計最初在行動裝置領域非常吃香，該市場一直是安謀主要營收來源。如今，隨著資料中心愈來愈受能源限制，安謀認為自家在這個高利潤市場中也能扮演重要角色，並正為亞馬遜與Google等公司設計更多方案。

樂觀的展望顯示，安謀開始從其針對AI運算資料中心的新技術投資中獲得更多回報。哈斯指出，用於資料中心電腦的Arm Neoverse產品營收已經成長一倍。

不過，這一轉型需要把更多資源投入工程方面，導致支出增加、侵蝕獲利能力，同時也讓安謀與部分主要客戶的競爭更為激烈。更廣泛來看，安謀的財報發布正值投資人關注企業在AI投資回報的時期，同時也對當前高額支出是否可持續感到擔憂。安謀的主要大股東軟銀（SoftBank Group）正試圖大力參與AI領域，包括參與OpenAI的「星際之門（Stargate）」計畫。

在5日分析師會議上，當哈斯被問到「星際之門」計畫時，他表示，隨著OpenAI的計畫納入更多資料中心，這為運算、網路與電力供應等基礎設施帶來了機會。他說這是個「巨大」機會，但未進一步透露細節。

安謀的營收主要來自兩個方面：一是授權收入，讓客戶能使用其設計與標準；二是權利金收入，即晶片出貨後依照每單位收取費用。

安謀股價在紐約收盤報每股160.19美元後，盤後上漲約3.6%。儘管該股今年已上漲30%，但仍落後於其他

受惠AI題材的晶片股。

回顧上季，安謀營收成長34%，達到約11.4億美元，每股盈餘39美分。來自授權的營收達5.15億美元，高於市場平均預估的4.72億美元；權利金收入為6.2億美元，優於分析師平均預估的5.86億美元。

此外，哈斯表示，安謀計劃收購DreamBig Semiconductor Inc.，該公司專門生產用於網路連接的晶片。