快訊

鳳凰颱風下周這2天最接近台灣！恐與東北季風交互作用 影響熱區曝

桃園南門市場深夜惡火肆虐近6小時 百餘個攤位近千坪慘焚毀

歐美陷「憤世嫉俗」！黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

Siri終於要變聰明了？蘋果傳年砸10億美元採Google AI模型Gemini

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司傳出計劃每年支付約10億美元，採用Google所開發、擁有1.2兆參數的超強大AI模型，藉此協助蘋果Siri語音助理的重大改版。路透
蘋果公司傳出計劃每年支付約10億美元，採用Google所開發、擁有1.2兆參數的超強大AI模型，藉此協助蘋果Siri語音助理的重大改版。路透

蘋果公司傳出計劃每年支付約10億美元，採用Google所開發、擁有1.2兆參數的超強大AI模型，藉此協助蘋果Siri語音助理的重大改版。

根據彭博資訊引述知情人士消息報導，經長時間評估後，兩家公司正敲定協議，讓蘋果能使用Google的AI技術Gemini，重建Siri的核心技術，為明年一系列新功能鋪路。Google這款擁有1.2兆參數的模型遠遠超過蘋果目前使用的自家模型。

蘋果先前曾考慮採用其他第三方模型來處理AI任務。彭博曾報導，蘋果曾測試Google的Gemini、OpenAI的 ChatGPT，以及Anthropic的Claude，最終於今年初選定Google。蘋果目標將這項技術做為過渡方案，直到自家模型足夠強大為止。

全新Siri預定明年春季推出。不過，由於仍有數月之遙，相關計畫與合作關係仍可能調整。蘋果與Google發言人拒絕置評。

這款為蘋果客製化打造的Gemini系統，遠比目前雲端版Apple Intelligence所使用的1,500億參數模型更為強大，大幅提升算力、處理複雜數據與理解語境的能力。

彭博指出，儘管這項合作相當重要，但蘋果不太可能公開宣傳。Google將以幕後技術供應商的角色存在，與雙方的Safari瀏覽器預設搜尋引擎合作不同。

這次協議也與稍早關於將Gemini直接整合進Siri做為聊天機器人的談判無關。該構想在2024年與今年初曾接近成形，但最終未落實成具體功能。此外，這次合作也不涉及將Google的AI搜尋整合入蘋果作業系統。

在蘋果最近的財報會議中，執行長庫克表示，Siri未來可能提供更多聊天機器人選項，不僅限於目前的ChatGPT。

蘋果並非唯一採用Gemini技術的公司，包括Snap與多家大型企業也在使用Google的Vertex AI平台。不過，對蘋果而言，這意味著公司正式承認在AI領域已落後，願意依賴外部技術來追趕。

蘋果也在努力將Apple Intelligence與新版Siri推向中國市場。由於中國長期禁止使用Google服務，本地化版本的Siri改版預料不會採用Gemini，將使用蘋果自家模型，並搭配阿里巴巴開發的內容過濾層，並且也考慮與百度合作。

Siri Gemini Intelligence 蘋果 聊天機器人

延伸閱讀

Siri大升級 蘋果攜手Google AI提升語音助理能力

字節跳動搶才 月薪12萬人民幣

蘋果進擊平價 NB 拉攏 Chromebook、Windows 用戶 鴻海、廣達等沾光

蘋果決策轉向 三大關鍵

相關新聞

AI泡沫化疑慮 撼動科技股…美超微、超微財報展望「不夠驚艷」 警鈴大響

AI指標廠美超微（Supermicro）與超微（AMD）4日舉辦財報會議同步唱旺後市，但市場認為「不夠驚艷」，引發「AI...

華爾街靠攏紐約新市長 34歲穆斯林裔曼達尼出線

紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）在紐約市長選舉異軍突起，成為17世紀開始有市長管理與選舉紀錄以來首位穆...

高通財報／財測超預期 受惠AI帶動手機升級 但上季虧損理由曝光

智慧手機晶片龍頭高通（Qualcomm）提出樂觀的本季財測，受惠於智慧手機產業終端市場需求回升，且AI帶動智慧手機升級。...

台積電ADR小跌0.1% 延續前一日頹勢

台積電ADR周三（5日）小跌0.1%，收在293.64美元，相較於台北交易股價同日大跌，溢價反而拉大為24.4%。

日媒：鴻海將在夏普日龜山面板廠生產AI伺服器

鴻海（2317）董事長劉揚偉接受日本經濟新聞訪問時表示，鴻海將在日本生產人工智慧（AI）伺服器，規劃活化旗下夏普位於三重...

歐美陷「憤世嫉俗」！黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

輝達執行長黃仁勳在接受金融時報專訪時，發出迄今最強烈警告，指出中國憑藉較低的能源成本與寬鬆的監管環境，將在人工智慧（AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。