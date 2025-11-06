高通財報／財測超預期 受惠AI帶動手機升級 但上季虧損理由曝光

智慧手機晶片龍頭高通（Qualcomm）提出樂觀的本季財測，受惠於智慧手機產業終端市場需求回升，且AI帶動智慧手機升級。不過由於一項美國稅制調整，導致高通上季虧損，消息拖累盤後股價下跌約3%。

高通5日在聲明中表示，截至12月底止的會計年度第1季，預期營收約122億美元，經調整後每股盈餘約3.4美元。這高於分析師預估的營收116億美元、每股盈餘3.26美元。

高通是全球最大數據機晶片供應商之一，這類晶片讓智慧手機能夠連接無線數據網路。儘管公司預期對三星電子這類主要客戶的出貨量可能減少，仍提出樂觀的財測。

執行長艾蒙（Cristiano Amon）對路透表示，這次財報與財測表現強勁，主要受一波消費者將中階手機升級至高階裝置的潮流推動，以便能執行AI應用程式。他指出，市場正明顯分化為低階與高階兩端，而高通向來依賴的高階產品仍是主要獲利來源。

這項展望顯示，高階Android手機市場的需求依然強勁。同時，艾蒙也正致力於將高通轉型為一家業務多元化的晶片供應商，涵蓋汽車、PC與資料中心等市場。這項努力已開始顯現成效。

不過，高通上季獲利遭受美國稅制調整衝擊而減記57億美元，導致淨損31.2億美元。包括Meta等其他科技公司近期也受類似影響。高通表示，這項調整從長遠來看將帶來好處。公司將改用最低稅負制（AMT），使稅率穩定在13%至14%；若不採用該制度，稅率將上升。

消息公布後，高通股價在盤後交易中下跌約3%，而在截至當天收盤上漲近4%，報每股179.72美元，顯示市場在財報公布前抱有高度期待。

Summit Insights分析師陳金蓋表示，財報公布後股價下跌，主因投資人仍擔憂高通未來在蘋果業務上市占下滑。自2021年以來，高通已多次表明，蘋果最終將轉向自家設計的數據機晶片。

高通上季營收成長10%，達113億美元，超越市場預期的108億美元。手機相關業務營收成長14%至70億美元，汽車業務營收成長17%至10.5億美元，物聯網業務營收成長7%至18.1億美元，都高於市場預期。

高通股價今年來上漲約17%，落後於那斯達克指數22%的漲幅。投資人先前擔心，美國關稅可能衝擊高通的智慧手機晶片業務，且公司能否在AI熱潮中受惠仍不明朗。不過，高通在10月底宣布推出新款AI伺服器晶片，目標是在資料中心市場挑戰輝達（Nvidia）的主導地位。首批晶片預定明年出貨，首家客戶是沙烏地阿拉伯政府支持的AI新創公司Humain。