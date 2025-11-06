台積電ADR小跌0.1% 延續前一日頹勢

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三（5日）小跌0.1%，收在293.64美元，相較於台北交易股價同日大跌，溢價反而拉大為24.4%。

美國股市周三上漲，投資人關注最近發布的非官方數據以及最高法院對川普關稅政策舉行的審訊。受強勁財報和AI股票逢低買入的提振，科技股領軍反彈，收復部分失地。

道瓊工業指數上漲225.76點，漲幅0.5%，收在47,311.00點；標普500指數上漲24.74點，漲幅0.4%，收在6,796.29點；那斯達克綜合指數上漲151.16點，漲幅0.7%，以23,499.80點作收。

費城半導體指數勁揚3%，扳回前一日大半頹勢。美光反彈8.9%；博通(Broadcom)上漲2%，高通(Qualcomm)上漲4%。超微（AMD）因營收和獲利勁揚大漲2.5%。

台灣加權股價指數周三下跌399.50點，收在27,717.06點。台積電（2330）跌3%收在1,460.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 244.83 +2.99 235.00 4.18

中華電 CHT 130.60 +0.26 132.00 -1.06

台積電 TSM 1,816.63 -0.14 1,460.00 24.43

聯電 UMC 48.01 +2.11 47.10 +1.93

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

