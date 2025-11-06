歐美陷「憤世嫉俗」！黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
輝達執行長黃仁勳5日出席在英國倫敦聖詹姆斯宮舉行的2025伊莉莎白女王工程獎招待會。路透
輝達執行長黃仁勳在接受金融時報專訪時，發出迄今最強烈警告，指出中國憑藉較低的能源成本與寬鬆的監管環境，將在人工智慧（AI）競賽中擊敗美國，「中國將贏得AI競賽」。

黃仁勳5日在金融時報AI未來峰會場邊表示，包括美國和英國在內的西方國家，正因「憤世嫉俗」而被拖慢發展步伐。他說：「我們需要更多樂觀。」

他特別提到美國各州針對AI制定的新規範，可能導致「50條新規」同時出現，並將此與中國的能源補貼作對比，而北京的補貼讓中國科技公司能以更低成本運行用來取代輝達的自製AI晶片。他說：「電力是免費的。」

金融時報日前報導，中國已提高對字節跳動、阿里巴巴、騰訊等科技巨頭旗下大型數據中心的能源補貼。知情人士透露，在中國科技企業向監管機構抱怨使用華為、寒武紀等公司生產的國產半導體導致成本上升後，地方政府隨即強化電力激勵措施。多數此類系統的能源效率仍低於輝達的晶片。

黃仁勳此前曾警告，美國最新的AI模型與中國的競爭對手相比並沒有明顯領先優勢，並呼籲美國政府放寬對晶片出口的限制，以保持世界其他地區依賴美方技術，但美國總統川普10月底在南韓釜山會晤中國國家主席習近平後表示，他不希望中國使用輝達最先進的Blackwell晶片。

