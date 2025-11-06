COP30登場前 巴西提出「五個R」與數位解方

快訊

中央社／ 聖保羅5日專電

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將於下週登場，作為本屆主辦國，巴西不僅展現東道主的積極態度，更提出兩項創新計畫，力圖在全球氣候治理中扮演關鍵角色。

根據CNN巴西新聞網等媒體報導，巴西政府提出聚焦五個以R開頭的行動策略，旨在協助發展中國家獲得資源、減輕債務並強化氣候韌性，包括：補充資源（Replenish）、重新平衡（Rebalance）、重新導向（Redirect）、更新架構（Renew）和重塑規則（Reshape）。

此計畫獲得多國代表與國際組織關注，被視為重構全球氣候融資規則的重要起點。

巴西科技與社會研究所（ITS Rio）研究員李莫斯（Ronaldo Lemos）主導的另一項提案「全球公共數位基礎建設氣候計畫」（Climate DPI），則聚焦數位技術的應用，旨在建立一個全球數位網絡，促進資料整合、資金流通與社群參與，此計畫預期可提升碳市場透明度、縮短災害應對效率40%，並於2035年前達成全球氣候警報覆蓋。

COP30是首次由亞馬遜地區城市主辦的氣候峰會，象徵全球對熱帶雨林保護與南半球氣候正義的重視。巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）強調，巴西不僅是生物多樣性大國，更希望成為氣候解決方案的推動者。

報導指出，隨著全球升溫持續逼近1.5°C門檻，COP30成為各國重新審視承諾與行動的關鍵節點。巴西提出的「五個R」與全球數位網絡，或將成為未來氣候治理的新典範。

巴西 魯拉 基礎建設

