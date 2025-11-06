黃仁勳示警：美國束縛產業 AI競賽恐輸中國

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天警告，中國能源成本較低，監管限制也較寬鬆，恐在AI競賽擊敗美國。

黃仁勳在英國倫敦舉行的「金融時報AI未來峰會」（FT Future of AI Summit）場邊表示，美國與英國在內等西方國家正受到「犬儒主義」心態所束縛，「我們需要更多的樂觀心態」。

他指出，美國各州AI新規可能產生「50條新規範」。他將這種做法與中國的能源補貼相對比，稱中國提供的能源補貼讓當地科技公司更具成本優勢，得以運行輝達AI晶片的替代品，「電力幾乎是免費」。

黃仁勳先前曾警告，美國最新的AI模型並未遠遠領先中國對手。他呼籲美國政府開放市場，讓外界使用美國晶片，以維持全球對美國技術的依賴。