聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳示警：美國束縛產業 AI競賽恐輸中國
美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天警告，中國能源成本較低，監管限制也較寬鬆，恐在AI競賽擊敗美國。
黃仁勳在英國倫敦舉行的「金融時報AI未來峰會」（FT Future of AI Summit）場邊表示，美國與英國在內等西方國家正受到「犬儒主義」心態所束縛，「我們需要更多的樂觀心態」。
他指出，美國各州AI新規可能產生「50條新規範」。他將這種做法與中國的能源補貼相對比，稱中國提供的能源補貼讓當地科技公司更具成本優勢，得以運行輝達AI晶片的替代品，「電力幾乎是免費」。
黃仁勳先前曾警告，美國最新的AI模型並未遠遠領先中國對手。他呼籲美國政府開放市場，讓外界使用美國晶片，以維持全球對美國技術的依賴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言