快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

OpenAI財務長：短期內沒有IPO打算

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

ChatGPT開發商OpenAI財務長佛萊爾（Sarah Friar）今天在「華爾街日報」（The Wall Street Journal）Tech Live大會上表示，短期內「沒有首次公開發行（IPO）的打算」。

佛萊爾指出，這家人工智慧新創公司目前優先專注於成長與研發，而非追求盈利，近期的組織結構調整並不意味著公司即將上市。

路透請OpenAI對此發表看法，目前尚未獲得回覆。

路透上週曾報導，OpenAI正為IPO做準備，預計公司估值可能高達1兆美元。

OpenAI 萊爾 路透

延伸閱讀

OpenAI與亞馬遜簽380億美元協議 擴大雲端運算資源

就市論勢／輝達概念、記憶體 可留意

AI最新熱門工作揭曉！工程師不只要會寫程式 這技能創造更多收入

路透：OpenAI為IPO鋪路 公司估值上看1兆美元

相關新聞

AI泡沫化疑慮 撼動科技股…美超微、超微財報展望「不夠驚艷」 警鈴大響

AI指標廠美超微（Supermicro）與超微（AMD）4日舉辦財報會議同步唱旺後市，但市場認為「不夠驚艷」，引發「AI...

華爾街靠攏紐約新市長 34歲穆斯林裔曼達尼出線

紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）在紐約市長選舉異軍突起，成為17世紀開始有市長管理與選舉紀錄以來首位穆...

Google要蓋太空資料中心 以太陽能解決用電需求

Google正加入新型態的太空競賽，這次是競逐在太空中建設資料中心，希望善用強大的太陽能，來滿足資料中心龐大的用電需求。

比特幣一度跌破10萬美元

美國科技股賣壓擴及加密貨幣市場，比特幣4日一度重挫超過7%，跌破10萬美元大關，是6月以來首見，5日盤中雖略為回升，仍難...

美小非農數據現回穩跡象 有助緩和勞動市場惡化擔憂

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國企業10月新進人員比預期多，顯示在連兩個月新聘人數下滑後，就業市場出現回穩跡象...

國際風電最糟市況已過 丹麥兩巨頭最新財報報喜

丹麥兩大風電巨頭最新財報顯示，風電市況最糟情況已過，全球最大離岸風電開發商沃旭（Orsted）維持全年財測不變，美國兩座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。