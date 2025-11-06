OpenAI財務長：短期內沒有IPO打算
ChatGPT開發商OpenAI財務長佛萊爾（Sarah Friar）今天在「華爾街日報」（The Wall Street Journal）Tech Live大會上表示，短期內「沒有首次公開發行（IPO）的打算」。
佛萊爾指出，這家人工智慧新創公司目前優先專注於成長與研發，而非追求盈利，近期的組織結構調整並不意味著公司即將上市。
路透請OpenAI對此發表看法，目前尚未獲得回覆。
路透上週曾報導，OpenAI正為IPO做準備，預計公司估值可能高達1兆美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言