川普：美股受政府關門影響 但預計仍將創新高

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

美國總統川普今天與共和黨參議員共進早餐時表示，股市受到聯邦政府關門影響，但預計仍將再創新高。

川普指出，股市「過去9個月以來屢創新高」，儘管美國正處於史上「最強勁的經濟」，政府關門仍對經濟造成負面影響，現在股市也受到一點影響。

由於市場擔憂人工智慧（AI）產業熱潮正形成泡沫，加上美國利率前景充滿不確定性，美股主要指數昨天收黑，其中標普下跌1.2%。

不過，川普強調，隨著美國各地正在興建的工廠陸續啟用，股市將再次飆升，這一切「才剛起步」。

美國 川普

延伸閱讀

避免戰略失誤？外媒爆習近平玩「長線博弈」 等川普訪中再施壓孤立台灣

川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出引發關注

美共和黨地方選舉失利 川普歸咎政府關門及「自己不在選票上」

川普簽行政命令 美對中對等關稅暫緩一年課徵

相關新聞

全球科技股大幅回檔之際 WEF主席示警金融市場「3大泡沫」

世界經濟論壇主席布倫德今天表示，全球應該提防金融市場中3個可能的泡沫，包括人工智慧（AI）。布倫德此番言論正值全球科技股...

風電業走出谷底？兩大巨頭最新財報露曙光

丹麥兩大風電巨頭最新財報顯示，風電市況最糟情況已過，全球最大離岸風電開發商沃旭（Orsted）維持全年財測不變，美國兩座...

AMD第3季營收和獲利同寫新高 本季續創高峰

美商超微（AMD）公布今年第3季財務報告，第3季營收和獲利同寫歷年單季新高，公司並展望本季營收以中間數計算，約季增4%、...

BMW第3季獲利提升 歡迎陸鬆綁安世晶片出口禁令

BMW今天公布第3季財報，儘管中國市場銷售放緩且關稅帶來影響，但獲利能力仍持續上升，為德國陷入困境的汽車產業帶來罕見的好...

特斯拉股東會將登場 董事會馬斯克薪酬方案將表決

美國電動車大廠特斯拉年度股東大會明天登場，股東必須決定是否通過董事會提出支付執行長馬斯克最高達8780億美元股票薪酬方案...

出人意料！輝達H20市占降至零 超微MI308 AI晶片獲輸陸許可

美國電腦晶片巨頭超微（AMD）4日公布第3季財報時，透露該公司的Instinct MI308人工智慧（AI）晶片已經獲得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。