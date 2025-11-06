IBM第4季將裁員數千人 科技巨頭陸續縮編

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

美國科技公司近期陸續縮編，企業主管想方設法藉由擴大依賴人工智慧（AI）工具來提高生產力，國際商業機器公司（IBM）昨天也宣布本季將裁員，可能影響數千人。

綜合路透社與財經媒體CNBC報導，IBM發言人表示：「我們第4季將執行影響全球員工低個位數百分比的行動。」

「這麼做雖然可能會影響到部分美國職位，但我們預計美國雇用人數將與去年同期持平。」

根據IBM最新年報，該公司於2024年底雇用27萬名員工。若裁員1%，相當於減少2700個職位。

亞馬遜（Amazon）10月才宣布將裁減1萬4000名員工。臉書（Facebook）母公司Meta則表示，其AI部門將裁員600人。

