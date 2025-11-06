快訊

美小非農數據現回穩跡象 有助緩和勞動市場惡化擔憂

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國企業10月新進人員比預期多。 （歐新社）

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國企業10月新進人員比預期多，顯示在連兩個月新聘人數下滑後，就業市場出現回穩跡象。

民間機構ADP研究所5日表示，美國民間部門10月就業人口增加4.2萬人，從9月修正後的減少2.9萬人轉為增長，且增數也高於彭博訪調經濟學家預期的3萬人。

由於美國史上最長的政府關門，拖延了官方經濟數據發布，ADP報告是目前少數能窺視美國勞動市場狀況的每月報告。雖然最新數據有助緩和對美國勞動市場加速惡化的擔憂，但上月的增幅溫和，仍符合勞動需求普遍軟化的趨勢。

ADP首席經濟學家理察遜表示：「雇用狀況比我們今年稍早報告的相對溫和。同時，薪資成長已大致維持持平了一年多，顯示供需變化正在趨於平衡。」

不過，就在報告公布前一天，IBM宣布，本季將裁員數千人，成為在人工智慧（AI）時代重新摸索定位之際進行裁員的最新一家公司。

IBM表示，此次裁員將影響其員工總數的低個位數百分比，並未透露詳細的裁員人數。截至去年底，IBM在全球約有27萬名員工。

發言人表示：「公司的勞動力戰略目標是確保擁有具備合適技能的合適人才，來完成客戶要求的工作。我們定期從此角度審視員工，並適時進行調整。」

這是美國最新一家大型雇主加入大裁員行列；上周亞馬遜宣布裁員1.4萬人、快遞公司優比速（UPS）透露過去一年裁掉4.8萬人，零售巨頭目標百貨前兩周也宣布裁員1,800人。

而在今年更早以前，英特爾宣布裁員約2.5萬人、微軟裁員1.5萬人、顧問業者埃森哲（Accenture）裁員1.1萬人。就連川普政府也在大規模裁撤政府員工。

