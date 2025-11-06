華爾街靠攏紐約新市長 34歲穆斯林裔曼達尼出線

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）在紐約市長選舉異軍突起，成為17世紀開始有市長管理與選舉紀錄以來首位穆斯林裔、及百年來最年輕的紐約市長。 路透
紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）在紐約市長選舉異軍突起，成為17世紀開始有市長管理與選舉紀錄以來首位穆斯林裔、及百年來最年輕的紐約市長。

曼達尼1991年於非洲烏干達出生，是千禧世代後段班；他的藝術家妻子杜瓦吉，今年28歲，也將成為史上最年輕、屬Z世代的紐約市第一夫人。

曼達尼投入政治運動不到十年，就算不到六個月前，他也還是個不見經傳、在主流民調中毫不顯眼的參選者。面對前紐約州長古莫與現任市長亞當斯，加上競選期間身邊不見民主黨要員和金主助選，獨立面對川普陣營，曼達尼幾乎毫無勝算。

不過年輕支持者在網路社群集結，配合大量影片與各選區草根式積極動員，與民主黨在當地盤根錯節的建制派區隔，曼達尼在民主黨內初選時便意外擊敗性騷擾與貪汙醜聞纏身仍參選的古莫與亞當斯。

美國4日同時舉辦幾場地方選舉，被視為川普2.0執政成績的初步公投。除了曼達尼之外，民主黨兩名女將也贏得維吉尼亞和紐澤西州長選舉。華爾街日報指出，這是民主黨的重大勝利，為士氣低落的民主黨指出復興之路。

曼達尼向來自稱民主社會主義者，主張讓勞工發聲、向富人加稅、資源再分配。這讓川普憤怒威脅，若紐約人選出「共產黨員」，他就要切斷聯邦資金。眼看就要迎來一位「社會主義者」市長，華爾街人士紛紛一改先前大肆批評態度，放下歧見尋求與他合作。包括避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）在內的商界人士，如今都已改口接受這名資本主義批評人士，將接掌全球金融重鎮的事實。艾克曼在社群媒體X上說：「恭喜勝選…你如今肩負重責大任，如果有我能效勞之處，請不吝告訴我。」

共同創辦貝萊德（BlackRock）的施洛斯坦，也承諾與曼達尼合作，儘管兩人政治立場不同。施洛斯坦正在尋找合作方法，包括加入希望提供曼達尼建議的商業顧問團。

另一方面，基於曼達尼選戰重心放在「負擔得起」，政策包括凍結租金穩定公寓租金、提供免費公車服務、對紐約市最富裕族群加稅及提高企業稅等，金融界對紐約市競爭力與商業吸引力的憂慮也隨之升高。許多投資人和金融界人士能理解曼達尼提出的負擔能力議題，但普遍對他的稅務政策感到憂心。

一些人正期盼曼達尼軟化立場，或在朝部分目標邁進時遭遇阻礙。投資公司Cardiff執行長呂爾金說：「實際推出的政策通常遠比競選政見溫和，但如果其他城市效仿這種作法，市場可能開始反映稅務與監管風險上升。」

