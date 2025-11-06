AI泡沫化疑慮 撼動科技股…美超微、超微財報展望「不夠驚艷」 警鈴大響

AI指標廠美超微（Supermicro）與超微（AMD）4日舉辦財報會議同步唱旺後市，但市場認為「不夠驚艷」，引發「AI泡沫化」疑慮再度升高，為全球科技股敲響警鐘。

受相關負面情緒衝擊，美超微4日盤後一度重挫超過11％，超微盤後則下跌近4％，戴爾、台積電ADR等指標股同受影響而大跌逾3%，昨（5）日台灣伺服器代工概念股鴻海（2317）、廣達及緯創等指標廠開盤同步下殺，惟午盤過後，鴻海、廣達逆勢翻紅，表現抗跌。美超微5日早盤跌4％，超微跌1％，輝達平盤附近震盪。

美超微公布，上季營收銳減15％，淨利更慘崩60％，表現皆低於已下修過的預期金額，主要受大型AI訂單延後交付時程影響，尤其毛利率暴跌至9.3%，遠低於去年同期13.1%，並較前一季9.5%下滑，更讓市場擔憂。即便美超微給出本季營收財測介於100億美元至110億美元，較上季倍增的強勁成長展望，但預估單季非GAAP每股收益0.46美元至0.54美元，低於市場預期的0.62美元，引發華爾街疑慮，憂心即便營收大幅增長，毛利率可能仍僅在10%左右的低位徘徊，嚴重質疑公司獲利能力。

美超微執行長梁見後坦言：「市場競爭依然激烈」，「短期內一些大規模的訂單，對毛利率造成壓力。」不過，美超微已獲得超過130億美元的Blackwell Ultra訂單，在手訂單快速擴張，維持2026財年至少360億美元的營收目標。

超微方面，上季營收成長36％至92.46億美元，經調整後每股盈餘1.2美元，均優於市場預期。其中，資料中心業務營收成長22％至43億美元，PC相關業務更暴增73％至40億美元，電玩遊戲領域營收大增181％至13億美元。超微預估，本季營收介於93億美元至99億美元，毛利率估54.5％，都將優於上季。執行長蘇姿丰更首度喊出2027年資料中心AI業務年收入將達數百億美元的目標。不過，超微上季傳統伺服器業務增長略微超過其備受矚目的AI晶片部門，這與市場將該公司視為AI領域「下一個輝達」的高期待形成鮮明對比，由於部分投資者預期更高，但超微AI晶片相關業務成長速度仍低於傳統伺服器，讓華爾街憂心該公司要從AI熱潮中獲得回報的速度，可能會比預期慢，因此市場對超微財報與展望並不埋單，引發賣壓。