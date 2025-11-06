歐盟27個成員國5日就2040年氣候目標達成協議，及時在下周聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）前，制定共同目標，但同時也為新目標保留許多放寬空間。

路透報導，歐盟各國經公開投票通過，在2040年前，將二氧化碳排放量由1990年水準減少90%，且同意將2035年減排目標，設定在比1990年減少66.25%-72.5%。

新協議將提高歐盟各國購買境外碳權的上限，允許抵銷最多相當於90%減排目標中的5%。換言之，歐洲產業實際需要達成的減排幅度，將降至約85%，其餘部分可透過付費讓他國代為減碳來彌補。歐盟也同意，未來可考慮利用國際碳權，進一步滿足2040年減排目標中的額外5%，等於有機會再減少5%的本土減排要求。

歐盟為說服最堅定的反對者，也同意放寬其他具政治敏感性的氣候政策，包括將即將上路的歐盟碳市場啟動時間延後一年至2028年，也磋商一系列「彈性」舉措，例如各國可計入為資助境外計畫所購買的碳權。

歐盟執委會原先提議的目標為減排90%，其中可透過碳權抵銷的上限為3%。此目標旨在確保歐盟能持續邁向其具法律約束力的減排路徑，即2030年前減排55%，並在2050年達成淨零碳排。