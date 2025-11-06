快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

歐盟敲定新減排目標

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

歐盟27個成員國5日就2040年氣候目標達成協議，及時在下周聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）前，制定共同目標，但同時也為新目標保留許多放寬空間。

路透報導，歐盟各國經公開投票通過，在2040年前，將二氧化碳排放量由1990年水準減少90%，且同意將2035年減排目標，設定在比1990年減少66.25%-72.5%。

新協議將提高歐盟各國購買境外碳權的上限，允許抵銷最多相當於90%減排目標中的5%。換言之，歐洲產業實際需要達成的減排幅度，將降至約85%，其餘部分可透過付費讓他國代為減碳來彌補。歐盟也同意，未來可考慮利用國際碳權，進一步滿足2040年減排目標中的額外5%，等於有機會再減少5%的本土減排要求。

歐盟為說服最堅定的反對者，也同意放寬其他具政治敏感性的氣候政策，包括將即將上路的歐盟碳市場啟動時間延後一年至2028年，也磋商一系列「彈性」舉措，例如各國可計入為資助境外計畫所購買的碳權。

歐盟執委會原先提議的目標為減排90%，其中可透過碳權抵銷的上限為3%。此目標旨在確保歐盟能持續邁向其具法律約束力的減排路徑，即2030年前減排55%，並在2050年達成淨零碳排。

減排 歐盟 碳排放

延伸閱讀

歐中矛盾再起 歐盟對中企收購鎳礦啟動反壟斷調查

王毅：中國大陸願與歐盟商簽自貿協定 雙方不是對手

ESG新定義 側重國安、能源…歐美關注永續內涵轉向

歐盟擴大年度報告 蒙特內哥羅談判進度最快

相關新聞

AI泡沫化疑慮 撼動科技股…美超微、超微財報展望「不夠驚艷」 警鈴大響

AI指標廠美超微（Supermicro）與超微（AMD）4日舉辦財報會議同步唱旺後市，但市場認為「不夠驚艷」，引發「AI...

華爾街靠攏紐約新市長 34歲穆斯林裔曼達尼出線

紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）在紐約市長選舉異軍突起，成為17世紀開始有市長管理與選舉紀錄以來首位穆...

Google要蓋太空資料中心 以太陽能解決用電需求

Google正加入新型態的太空競賽，這次是競逐在太空中建設資料中心，希望善用強大的太陽能，來滿足資料中心龐大的用電需求。

比特幣一度跌破10萬美元

美國科技股賣壓擴及加密貨幣市場，比特幣4日一度重挫超過7%，跌破10萬美元大關，是6月以來首見，5日盤中雖略為回升，仍難...

美小非農數據現回穩跡象 有助緩和勞動市場惡化擔憂

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國企業10月新進人員比預期多，顯示在連兩個月新聘人數下滑後，就業市場出現回穩跡象...

國際風電最糟市況已過 丹麥兩巨頭最新財報報喜

丹麥兩大風電巨頭最新財報顯示，風電市況最糟情況已過，全球最大離岸風電開發商沃旭（Orsted）維持全年財測不變，美國兩座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。