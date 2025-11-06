德銀研議AI融資避險

看準人工智慧（AI）和雲端運算需求激增，德意志銀行（DB）據估計已向這個產業提供數十億美元貸款。但該銀行如今也正研究如何對此領域的曝險進行避險。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，德銀內部主管正在討論如何控管在這個蓬勃發展產業的曝險。超大規模資料中心業者（hyperscalers）為滿足AI運算需求，投入數千億美元興建基礎設施，這些資金漸漸仰賴舉債來支撐，風險也隨之上升。

德銀考慮多種辦法，包括放空一籃子AI概念股，以降低未來可能這個產業景氣反轉的風險，或透過名為「合成風險轉移」（synthetic risk transfer, SRT）的衍生性商品交易，購買部分貸款的違約保險。

據德銀高層透露，德銀的投資銀行事業，「重押」資料中心融資。然而，AI基礎設施投資規模龐大引發市場憂慮，部分人士認為這股熱潮和網路泡沫破裂前的狂熱如出一轍。

兩位知情人士透露，德銀主要放貸給為超大規模資料中心業者提供服務的企業，這些貸款以長期合約作為擔保，確保穩定回報。