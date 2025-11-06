快訊

Google要蓋太空資料中心 以太陽能解決用電需求

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Google正加入新型態的太空競賽，這次是競逐在太空中建設資料中心，希望善用強大的太陽能，來滿足資料中心龐大的用電需求。(路透)
Google正加入新型態的太空競賽，這次是競逐在太空中建設資料中心，希望善用強大的太陽能，來滿足資料中心龐大的用電需求。

Google執行長皮伽4日釋出逐光者計畫（Project Suncatcher），同時身兼母公司Alphabet兼執行長的皮伽指出，將依這項遠大的研究計畫，力拚在太空中部署搭載Google自家張量處理單元（TPU）的衛星，作為資料中心用途。

皮伽在X貼文說：「從量子運算到自駕技術，受到我們遠大研究計畫的啟發，逐光者計畫的目標是，有朝一日在太空部署可擴展的機器學習運算系統，以強化對太陽能的利用。」

Alphabet每季資本支出
他說，太陽的能量為人類發電量總和的100兆倍，而Google計劃在2027年初期發射兩顆原型衛星，每顆都將搭載Trillium世代TPU，並測試在低地球軌道效能。

儘管TPU晶片已通過粒子加速器的模擬輻射測試，但Google依舊面臨阻礙。根據皮伽發布在Threads上的Google研究報告，最終產品將實現衛星採太陽能運作、以光鏈相互連結以傳輸資料的構想，但在熱管理與可靠性上仍有待突破。

該報告主張，若能克服設計難題，將得以實現在太空設置算力中心的願景，並成為可擴充的解決方案，也不必消耗地表的電力與水資源。Google的研究也顯示，到2030年代中期，以火箭發射酬載的成本可望降至每公斤低於200美元，使在太空建置資料中心的費用低於在地表的建設成本。

太空資料中心並非Google獨有的構想。握有SpaceX等事業的美國億萬富豪馬斯克，10月31日在X發文說，SpaceX有望在太空建設AI資料中心；新創公司Starcloud也已在11月稍早，發射首具搭載輝達繪圖處理器（GPU）的衛星。

馬斯克也與皮伽在X上互捧。在皮伽宣布逐光者計畫的貼文下，馬斯克回覆「這是一個很棒的構想」，皮伽則回應「這一切之所以有望實現，是因為SpaceX在發射技術上的長足進展。」

在此同時，據統計微軟已宣布對新型雲端資料中心業者（neocloud）投入逾600億美元，顯示科技巨頭正爭相滿足算力需求。知情人士透露，其中絕大部分、約230億美元，將撥給英國新創業者Nscale；透過這項安排，微軟可在英國、挪威、葡萄牙、德州等地使用約20萬顆、輝達最新的GB300晶片。

