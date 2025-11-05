快訊

中央社／ 聖保羅5日綜合外電報導
世界經濟論壇主席布倫德今天表示，全球應該提防金融市場中3個可能的泡沫，包括人工智慧（AI）。 路透社
世界經濟論壇主席布倫德今天表示，全球應該提防金融市場中3個可能的泡沫，包括人工智慧（AI）。 路透社

世界經濟論壇主席布倫德今天表示，全球應該提防金融市場中3個可能的泡沫，包括人工智慧（AI）。布倫德此番言論正值全球科技股大幅回檔之際。

路透社報導，券商和分析師指出，雖然近期股市下跌值得留意，但暫時不需恐慌，因為市場先前屢創新高，而且若干估值有過高的跡象。

布倫德（Borge Brende）造訪巴西金融樞紐聖保羅時告訴記者：「未來我們有可能會看到泡沫產生，其一是加密貨幣泡沫，二是AI泡沫，第三則是債務泡沫。」

他表示，政府債務水準自從1945年以來未曾如此高。

過去幾個月來，即使面對高利率、頑強通膨和貿易動盪等疑慮，市場依然持續攀升，部分動能來自於外界對AI有望改變全球經濟和企業前景的期待。

布倫德說，AI可能帶來顯著生產力提升，但同時也威脅到許多白領工作。他領導的世界經濟論壇（WEF）以在瑞士達沃斯（Davos）舉辦年度會議，齊聚商界和政界領袖討論全球重大議題，最為人熟知。

布倫德以亞馬遜（Amazon）和雀巢（Nestle）等公司近來裁員為例指出：「最壞情況下，你可能會看到那些擁有大量後勤辦公室和白領職缺的大城市，恐怕變得更容易被這波AI浪潮取代，而且生產力還為之提升，出現類似美國鐵鏽帶（Rust Belt）的現象。」

他強調：「歷史經驗也告訴我們，隨著時間推移，科技變革會提高生產力，而生產力是唯一能與時俱進促進繁榮的方式。」

「這樣一來，薪資水準才能提升，社會也會更加富裕。」

相關新聞

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

南韓最大加密幣交易平台Upbit本月成交量比去年同期大減近八成，和前月相比連續四個月下滑，反映南韓散戶投資人對加密貨幣熱...

全球科技股大幅回檔之際 WEF主席示警金融市場「3大泡沫」

世界經濟論壇主席布倫德今天表示，全球應該提防金融市場中3個可能的泡沫，包括人工智慧（AI）。布倫德此番言論正值全球科技股...

風電業走出谷底？兩大巨頭最新財報露曙光

丹麥兩大風電巨頭最新財報顯示，風電市況最糟情況已過，全球最大離岸風電開發商沃旭（Orsted）維持全年財測不變，美國兩座...

AMD第3季營收和獲利同寫新高 本季續創高峰

美商超微（AMD）公布今年第3季財務報告，第3季營收和獲利同寫歷年單季新高，公司並展望本季營收以中間數計算，約季增4%、...

BMW第3季獲利提升 歡迎陸鬆綁安世晶片出口禁令

BMW今天公布第3季財報，儘管中國市場銷售放緩且關稅帶來影響，但獲利能力仍持續上升，為德國陷入困境的汽車產業帶來罕見的好...

特斯拉股東會將登場 董事會馬斯克薪酬方案將表決

美國電動車大廠特斯拉年度股東大會明天登場，股東必須決定是否通過董事會提出支付執行長馬斯克最高達8780億美元股票薪酬方案...

