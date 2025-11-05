風電業走出谷底？兩大巨頭最新財報露曙光

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
丹麥兩大風電巨頭最新財報顯示，風電市況最糟情況已過。路透社
丹麥兩大風電巨頭最新財報顯示，風電市況最糟情況已過，全球最大離岸風電開發商沃旭（Orsted）維持全年財測不變，美國兩座風電場興建也上軌道，而風電機大廠Vestas上季獲利優於預期，還意外宣布將買回1.72億股，帶動股價勁揚。

沃旭5日公布，第3季淨損17億丹麥克朗（2.615億美元），從去年同期盈餘51.7億克朗轉虧，比FactSet訪調分析師預測的虧損27.1億克朗嚴重。上季還認列一筆18億克朗（2.77億美元）淨支出，與美國關稅和總統川普喊卡Revolution風電計畫有關。但法院後來推翻那道命令，並准許那座位於羅德島附近的離岸風場復工，否則完全取消恐損失約80億克朗。

在止於9月底的一年，沃旭淨利成長7%至65.4億克朗，且2025全年獲利預測維持在240億至270億克朗不變。

沃旭也重申，風電計畫正按進度進行，包括兩座興建中的美國風電場，其中Revolution風電場已完成85%，預計明年下半年大功告成。美國風場建成後，注意力將轉回歐洲，成長潛力更強。

同日，風電渦輪機大廠Vestas表示，交機率提高和陸上風機性能改良，使第3季淨獲利3.04億歐元，優於去年同期的1.27億歐元和分析師預估的2.07億歐元。

全年營收預測區間收窄，從原估的180億至200億歐元，調整為185億至195億歐元，反映陸上風機事業暢旺，以及服務部門的息前稅前盈餘縮減，預料服務獲利受匯率和成本增加影響的情況會持續到年底。 

 

美國 分析師 丹麥 風電 財報

