AMD第3季營收和獲利同寫新高 本季續創高峰

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AMD第3季營收和獲利同寫新高。（路透）
美商超微（AMD）公布今年第3季財務報告，第3季營收和獲利同寫歷年單季新高，公司並展望本季營收以中間數計算，約季增4%、年幅達25%，持續締造新猷。

AMD公布第3季營收達92億美元，創單季新高，毛利率為52%，營業利益為13億美元，純益達12億美元，稀釋後每股純益為0.75美元。以非美國一般公認會計原則註1（non-GAAP）計算，毛利率為54%，營業利益為22億美元，純益為20億美元，稀釋後每股純益為1.20美元。不過第3季財務報告不包含任何來自供應中國大陸版的AMD Instinct MI308 GPU出貨營收。

AMD董事長暨執行長蘇姿丰表示，AMD在第3季表現亮眼，營收與獲利均創下新高，反映出市場對AMD高效能EPYC與Ryzen處理器以及Instinct AI加速器的廣泛需求。

她強調，第3季創紀錄的表現以及第4季強勁的財務預測，顯示公司成長軌跡有明顯躍升。「隨著我們不斷擴展的運算業務版圖以及快速成長的資料中心AI業務，將推動營收與獲利顯著增長。」

AMD執行副總裁暨財務長與出納長Jean Hu表示，第3季營收締造歷史新高，年增36%，並創下歷史新高的自由現金流，彰顯公司領先業界的產品組合實力與嚴謹的執行力。AMD在AI和高效能運算領域的持續投資，正推動顯著的成長，並為AMD創造長期的價值。

AMD公布第3季財報中，資料中心事業群營收為43億美元，較去年同期成長22%，成長動能主要來自於第5代AMD EPYC™處理器與AMD Instinct MI350系列GPU的強勁需求；客戶端與遊戲事業群營收為40億美元，較去年同期成長73%。其中客戶端事業群營收創下28億美元的新高，較去年同期成長46%，成長動能主要來自於Ryzen處理器創紀錄的銷售以及更豐富的產品組合，遊戲事業群營收達13億美元，較去年同期成長181%，主要受惠於半客製化營收增加以及Radeon遊戲GPU強勁需求；嵌入式事業群營收為8.57億美元，較去年同期下降8%。

AMD預期2025年第4季營收約為96億美元，上下浮動3億美元。以營收範圍中點計算，代表年增幅約25%，季成長約4%。非GAAP毛利率預計約為54.5%。目前的展望不包括任何來自AMD Instinct MI308對中國出貨的營收。

