出人意料！輝達H20市占降至零 超微MI308 AI晶片獲輸陸許可

美國電腦晶片巨頭超微（AMD）4日公布第3季財報時，透露該公司的Instinct MI308人工智慧（AI）晶片已經獲得美國政府允許出口到大陸。Instinct MI308 AI晶片被視為是輝達H20 AI晶片的有力競爭者。

與此同時，輝達（Nvidia）可以出口到大陸的H20晶片已遭到大陸抵制，市占率降到零，即使「川習會」也沒有放行輝達最新的Blackwell架構AI晶片出口到大陸。

路透報導，超微執行長蘇姿丰在第3季財報的電話會議上透露，超微已經獲得出口MI308到大陸的許可證，並且已經和潛在客戶接洽。不過蘇姿丰也強調，整個狀況仍然瞬息萬變，目前並沒有可以預見的確切訂單，「這就是我們沒有將任何MI308的營收納入第4季財測的原因。」

Instinct MI308 的官方參數尚未公布。業內推測，為符合美國出口管制要求，參數很大機率與輝達 H20相近。儘管出口許可已獲批，市場仍存在諸多不確定性，大陸正大力推進本土AI解決方案，這一背景下，AMD與輝達將面臨更大營運壓力，且短期內預計難有重大突破。