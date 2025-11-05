南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

南韓最大加密幣交易平台Upbit本月成交量比去年同期大減近八成，和前月相比連續四個月下滑，反映南韓散戶投資人對加密貨幣熱情降溫。隨著散戶熱錢轉進股市，韓股Kospi指數近來迭創新高，今年來已漲近七成。

CoinGecko數據顯示，Upbit 11月日均成交量為17.9億美元，比去年11月的85.3億美元下滑79%，和前月相比則連續第四個月下降。Upbit成交量波動也大幅下降，去年底市況熱絡時日均成交量常在50億至270億美元間劇烈波動，但今年來多數時間成交量都維持在20億至40億美元，波動幅度大幅收窄。

南韓第二大加密幣交易平台Bithumb也面臨類似命運，該平台去年11月日均成交量約29億美元，但本月只剩8.9億美元左右，整體減少約69%，流動性損失近三分之二。兩大本土交易所同一時間陷入「量能衰退」不僅意味交易降溫，更顯示南韓散戶興趣全面下降。

幣圈熱錢湧向股市

相較下，韓股Kospi指數10月創下盤中歷史新高的次數達17次並突破4,200點大關；當月漲幅近20%，為2001年來最佳單月表現。Kospi指數今年來已飆漲67%，10月日均成交量達16.6兆韓元（約115億美元），單日最高為18.9兆韓元，較9月大增44%。

韓股近來大漲反映全球人工智慧（AI）浪潮、政策利多與國內資金回流。AI題材在全球持續發燒，而南韓是全球記憶體晶片龍頭，這意味每當輝達和超微（AMD）GPU出貨量增加，韓企獲利也同步上升。

另一方面，南韓政府正積極拉抬股市。前總統尹錫悅政府上台後，南韓推出被稱為「韓版股東價值革命」的改革計畫，措施包含鼓勵企業提高分紅並買回股票、打擊財閥交叉持股、降低資本利得稅、鼓勵退休金及散戶加碼配置國內股票。這些舉措帶動海外資金開始回流，本地機構投資人和散戶也紛紛「回家買股」。

散戶力挺國家戰略

南韓央行數據顯示，今年上半年當地散戶開設500多萬個新的證券帳戶。資金流入Kospi的速度，比2021年散戶湧入「幣圈」速度還快。

輝達執行長黃仁勳上周訪韓，與三星會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣一起吃炸雞時，圍觀民眾紛紛展示輝達股價走勢，顯示南韓散戶已有新歡。

部分人士認為，南韓市場的資本輪動意義重大，該國散戶如今和當局AI戰略看齊，尋求比數位貨幣更穩定的報酬。