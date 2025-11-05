美洲規模最大汽配展 貿協首辦台灣之夜為業者搭橋

美洲規模最大汽車零配件展AAPEX在拉斯維加斯登場，台灣共有204家業者參展。關稅陰影籠罩下，貿協透過多項活動包括首度舉辦台灣之夜協助業者增加曝光度，並於展場多處放置廣告，讓更多買主看見台灣。

「望春風」樂聲響起，200多名賓客4日晚間在「美國汽車售後服務零配件展」（Automotive AftermarketExpo, AAPEX）的現場，一邊聆聽台灣民謠、一邊享用美食，與會者包括台灣參展業者、及美國與台灣公協會代表和重要買主，現場氣氛熱絡。

貿協首度在「美國汽車售後服務零配件展」期間舉辦「台灣之夜」（Taiwan Night），以站立式自助餐形式促進交流，目的是為了讓參展的台灣業者接觸到更多買主。

今年台灣共有204家業者赴美國拉斯維加斯參加這個美洲規模最大的汽車零配件展。

除了台灣之夜，貿協今年也舉辦開幕典禮與產品發表會，並邀請買主到攤位洽談；同時在兩大展館主要動線多處放置廣告，讓會場隨處可見台灣元素。

經濟部次長何晉滄、貿協董事長黃志芳也到現場為台灣館揭幕並聽取業者想法。

黃志芳受訪表示，北美尤以美國為主，是台灣汽車零配件最重要的出口市場，占比約 50%，可說是兵家必爭之地，貿協配合政府政策，全力協助業者拓展海外市場。

黃志芳強調，參展買主不僅來自美國，還有許多中南美洲業者專程前來；因此，這場展會不只是台灣業者拓展北美市場的契機，也是一個接觸中南美洲市場的重要平台。

主打橡膠墊片的得鑫公司連年參展。外銷經理何佳穎受訪表示，受關稅影響，今年有部分買主表達希望尋找非中國製造的替代供應商，對公司而言是一個新的契機。

台灣館舉行的一場產品發表會上，美國汽車零件公司Stanadyne全球採購副總裁哈里斯（Shawn Harris）向中央社表示，台灣擁有良好供應鏈體系，這次特別來到台灣展位，希望能尋找到更多潛在供應商。美國成本很高，相形之下，台灣具價格優勢。

台灣業者關注關稅談判情形，何晉滄受訪指出，台美關稅談判應已進入總結會議階段，預期很快就能有好的結果，政府也持續與美方溝通，爭取在關稅上不被疊加。

何晉滄觀察指出，從此次參展廠商產品結構來看，車用電子比重增加，反映電動車市場持續發展的趨勢。台灣業者長期以客製化生產見長，加上堅實的資通訊產業基礎，未來在車用電子開發上更具優勢，汽車零配件業者也可望爭取更多電動車市場商機。