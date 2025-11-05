歐中矛盾再起 歐盟對中企收購鎳礦啟動反壟斷調查

快訊

中央社／ 台北5日電

歐中經貿矛盾再起，歐盟執委會4日宣布，對中國央企旗下公司擬收購英國礦業巨頭的巴西鎳礦業務啟動反壟斷調查，理由是擔憂鎳鐵供應移出歐洲，導致歐洲不銹鋼生產成本上升、品質下降。對此，北京今天呼籲歐盟等方面恪守開放承諾，不要將經貿問題政治化、泛安全化。

歐中經貿矛盾再起的主角是全球供不應求的戰略性礦產－鎳。公開資料顯示，中國缺乏鎳礦，逾8成仰賴進口，主要用來生產不銹鋼與動力電池。

10月末傳出，中國五礦集團旗下的香港上市公司五礦資源（MMG）擬斥資5億美元收購英美資源集團（Anglo American Plc）位於巴西的兩座營運中的鎳鐵工廠和兩個新建項目。中國五礦集團是中國中央企業，近年在海外大舉收購關鍵礦產。

歐盟執委會4日發布新聞稿表示，依據歐盟併購規範（EU Merger Regulation），對五礦資源擬收購英美資源集團鎳業務展開深入調查。

歐盟執委員會表示，初步調查顯示，這項交易可能使五礦資源能夠將英美資源集團的鎳鐵供應從歐洲不銹鋼生產商轉移出去，可能導致其生產成本上升，並影響其競爭力。初步認定英美資源集團在高度集中的低碳鎳鐵市場中擁有巨大的市場支配力，而歐洲客戶可獲得的替代供應來源有限。

根據採礦網（Miming.com）報導，歐盟競爭事務主管黎貝拉（Teresa Ribera）表示，監管機構將調查該交易是否可能危及「歐洲持續可靠地獲得鎳鐵供應」。鎳鐵是不銹鋼生產的關鍵合金材料。

報導指出，兩家公司現在將面臨壓力，必須拿出能夠消除監管機構疑慮的解決方案，否則交易可能會被否決。歐盟官員最遲必須在明年3月20日前做出最終決定。

MMG和英美資源集團發表聯合聲明稱，儘管他們認為該交易不存在競爭問題，但將與歐盟監管機構合作，全面解決任何懸而未決的問題。

報導說，此次收購英美資源集團的業務，進一步鞏固了中國企業在全球鎳供應領域的主導地位。除歐盟外，這筆交易也引起了大西洋彼岸的批評，美國鋼鐵協會（American Iron and Steel Institute）敦促白宮介入，因為這筆交易可能使中國更有效控制全球鎳儲量。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人毛寧5日下午在例行記者會答覆法新社記者相關提問時表示，「具體的問題建議你向中方的主管部門瞭解」。作為原則，中方一貫支持中國企業秉持互利共贏的原則，展開各領域的務實合作。

毛寧表示，中方希望有關方面能夠「恪守開放承諾」，尊重市場經濟和公平競爭的原則，不要將經貿問題政治化、泛安全化，為各國企業提供公平、透明和非歧視的營商環境。

歐盟 經貿 監管機構

